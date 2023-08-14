Татарстанцы заняли третье место в рейтинге охотников за московской пропиской

Фото: Анастасия ОСИПОВА

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса «МТС Исследования» проанализировала спрос на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве. Интерес к покупке жилья в Москве и области у россиян год к году вырос на 19%. Рейтинг регионов, жители которых рассматривают покупку квартиры в столице, возглавляет Санкт-Петербург, а Татарстан занимает третье место, уступив Краснодару.

Чаще всего квартирами в Москве интересуются татарстанцы, проживающие в Альметьевске - крупнейшем центре нефтяной промышленности республики. Рассматривают варианты покупки также лениногорцы, нижнекамцы, бугульминцы и елабужане. Жители Казани и второго по величине города республики – Набережных Челнов – интересовались покупкой московской недвижимости реже. Квартиры эконом-класса ищут чаще, чем объекты бизнес-класса. При этом, например, в соседней Уфе или в Сочи бизнес-сегментом столичной недвижимости интересуются активнее, чем в Казани.

По данным «МТС Исследования», в Татарстане, как и в целом по стране, потребность в новой недвижимости больше проявляется у женщин (61% против 39% мужчин). Самый большой сегмент татарстанской аудитории, испытывающий интерес к покупке столичных квадратных метров - в возрасте 35-44 лет: 27% в этой возрастной группе интересуются эконом-недвижимостью и около 25% рассматривают премиум-жилье. Интересно, что именно в этой возрастной группе спрос мужчин на премиум-категорию выше, чем на эконом-сегмент.

Чуть менее активны в изучении предложений девелоперов жители в возрасте 55-64 лет. Из них 19% думают о покупке эконом-жилья и 21% - о недвижимости премиум-сегмента.

Также в ходе исследования команда Big Data определила возможные доходы аудитории, которая ищет квартиры в Москве. Жилье бизнес-класса чаще искали татарстанские пользователи с потенциальным доходом 75-150 тысяч рублей. Также была выявлена тенденция, что, вне зависимости от уровня дохода, при выборе жилья россияне активно изучают и сравнивают предложения как в эконом, так и в бизнес-сегменте. Исключение — аудитория с возможным доходом от 150 тысяч. Эти пользователи чаще рассматривают только более дорогостоящие объекты.