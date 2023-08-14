Накинулась и клыками разорвала глаз: В Чувашии врачи спасли шестилетнюю девочку после нападения на нее собаки

После операции, ребенку предстоит пройти еще и через реабилитацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детское отделение Республиканской клинической офтальмологической больницы (РКОБ) в Чебоксарах за экстренной помощью обратились родители шестилетней девочки. На их дочь напала соседская собака. Агрессивное животное своими клыками практически разорвало ребенку правый глаз. Врачи диагностировали у девочки разрыв верхнего и нижнего слезных каналов, рваные раны век с повреждением хряща, субконъюнктивальное кровоизлияние, а также гематому век. Было принято решение провести маленькой пациентке операцию по восстановлению слезных каналов при помощи лакримальной трубки. Данная трубка нужна для вывода слез, пока протоки восстанавливаются.

«Уже на второй день мы увидели, как естественно адаптированы раны и восстановлены слезные каналы. Данные лакримальные трубки устанавливаются на срок от двух до шести месяцев, в зависимости от тяжести травмы и восстановления слезного канала. Затем трубки будут удалены», - рассказала лечащий врач, офтальмохирург, заместитель главного врача по медицинской части РКОБ Светлана Никитина.

Врачам удалось спасти глаз девочки, теперь ей предстоит реабилитация.

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