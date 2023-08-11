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Общество11 августа 2023 11:18

Группа PIZZA, Тямаев и салют: самая подробная программа на День строителя в Набережных Челнах 2023

Мэрия Набережных Челнов опубликовала подробную программу на День строителя 2023
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Хедлайнером праздника станет заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

Хедлайнером праздника станет заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

Фото: из соцсетей

В субботу, 12 августа, на майдане парка «Прибрежный» отметят День строителя в Набережных Челнах 2023. Мэрия города опубликовала самую подробную программу праздника. Рассказываем, куда сходить, кто из звезд будет выступать и во сколько будет салют.

День строителя в Набережных Челнах 2023 — полная программа мероприятий на 12 августа

В 17.00 жителей и гостей автограда ждет театрализованное представление с выступлениями артистов и творческих коллективов Набережных Челнов. Хедлайнерами праздника станут вокально-инструментальный ансамбль ВИА «Синяя птица», заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и группа PIZZA.

Во сколько будет салют на День строителя в Набережных Челнах 2023

Праздничный салют прогремит в 21.00. Наблюдать его можно будет на территории майдана парка «Прибрежный».

Погода на День строителя в Набережных Челнах 2023

По прогнозу Гидрометцентра России, 12 августа в Набережных Челнах будет небольшая облачность, без осадков. Средние темперы днем будут равняться +29 градусов, ночью ожидается +15. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.

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