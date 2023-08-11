Хедлайнером праздника станет заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев. Фото: из соцсетей

В субботу, 12 августа, на майдане парка «Прибрежный» отметят День строителя в Набережных Челнах 2023. Мэрия города опубликовала самую подробную программу праздника. Рассказываем, куда сходить, кто из звезд будет выступать и во сколько будет салют.

День строителя в Набережных Челнах 2023 — полная программа мероприятий на 12 августа

В 17.00 жителей и гостей автограда ждет театрализованное представление с выступлениями артистов и творческих коллективов Набережных Челнов. Хедлайнерами праздника станут вокально-инструментальный ансамбль ВИА «Синяя птица», заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и группа PIZZA.

Во сколько будет салют на День строителя в Набережных Челнах 2023

Праздничный салют прогремит в 21.00. Наблюдать его можно будет на территории майдана парка «Прибрежный».

Погода на День строителя в Набережных Челнах 2023

По прогнозу Гидрометцентра России, 12 августа в Набережных Челнах будет небольшая облачность, без осадков. Средние темперы днем будут равняться +29 градусов, ночью ожидается +15. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.

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