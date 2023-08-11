В субботу в Казани бесплатно выступит певица Сюзанна.
Фото: из соцсетей
Жара в Татарстане продержится на протяжении еще десяти дней. Пока к нам не вернулись холода, советуем посетить мероприятия из нашей подборки.
Фестиваль «Итиль»
Где: парк им. Горького
Во сколько: с 12.00 до 22.00
В эту субботу в Казани пройдет фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». В программе запланированы музыкальные выступления, ярмарка, фудкорт с кухней народов Поволжья и лекторий. Хедлайнерами мероприятия станут Сюзанна и группа Settlers.
Фестиваль «ЭКОfest»
Где: Кремлевская набережная
Во сколько: 14.00
Гостей мероприятия ждут своп-вечеринка и буккроссинг, мастер-классы, кастомизация одежды, диджей-сеты и не только.
Большой летний своп-маркет
Где: Лядской сад
Во сколько: с 12.00 до 16.00
На маркете можно будет обменяться одеждой, обувью и украшениями, перекусит, отдать вещи на переработку или благотворительность. Одежду на свопе также представят локальные бренды, дизайнеры одежды и магазины.
Всероссийский день физкультурника
Где: экстрим-парк «Урам»
Во сколько: с 9.00 до 19.00
В этот праздник в парке пройдут соревнования по стритболу, волейболу, парусному спорту, фиджитал-спорту, паркуру, боксу, скандинавской ходьбе и не только. В программе также запланированы показательные выступления по силовому экстриму и лекции.
Встреча с психологом
Где: амфитеатр парка «Черное озеро»
Во сколько: 14.00
На встрече вместе с психотерапевтом Ринатом Миназовым обсудят эффективность программы «12 шагов», которая призвана помочь зависимым.
Фестиваль разумного потребления «КультТорг»
Где: набережная озера Кабан
Во сколько: с 12.00 до 19.00
На фестивале можно приобрести экотовары, растения, принять участие в цветочном свопе, а также обменяться вещами. Желающие смогут сдать мелкие фракции на переработку, одежду на благотворительность и переработку.
Традиционно в Казани по воскресеньям проходит медитация.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Медитация
Где: парк им. Горького
Во сколько: 9.00
Традиционно по воскресеньям в парках Казани пройдут медитации. С собой необходимо иметь коврик для йоги, удобную подушку или скамейку для медитации, а также плед на случай прохладного утра. Регистрация по ссылке.
Артист-ток с художниками
Где: амфитеатр парка «Черное озеро»
Во сколько: 17.00
Желающие смогут обсудить с художниками Еленой Волковой, Варей Обшивалкиновой и Катериной Конюховой, то в каких условиях возникает искусство, о гениальности, об отношении к собственным работам и о местном художественном сообществе.
Мастер-класс по созданию открытки из переработанной бумаги
Где: «Экоцентр» у Большого голубого озера
Во сколько: 12.00
Участники познакомятся с техникой литья бумаги, которой больше 2 тысячи лет, и узнают как перерабатывать макулатуру в домашних условиях. На мастер-классе гости сделают дизайнерские открытки из старых книг, памятных записок и тетрадей. Регистрация по ссылке.
Мастер-класс для детей от центра ремесел «АБЫЙ&САБЫЙ»
Где: двор Присутственных мест Казанского Кремля
Во сколько: в 10.00, 10.30 и 11.00
Ребят научат делать подставку для записок и фото. Детей научат шлифовать дерево, устанавливать фурнитуру и работать над дизайном. Для участия нужно пройти регистрацию.
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