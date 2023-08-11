С начала сезона «Рубин» все никак не может одержать победу в матчах. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 12 августа, казанский «Рубин» встретится с ФК «Ростов» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в 20.00. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед этой игрой.

Клуб не может одержать ни одной победы

С начала сезона «Рубин» все никак не может одержать победу в матчах. Игры заканчиваются либо ничьей, либо поражением. Последняя игра с «Локомотивом» за Кубок России также оказалась неудачной для казанского клуба — счет 0:1. Отметим, что «Рубин» не может обыграть железнодорожников уже на протяжении 13 матчей.

Особенно фанатов «Рубина» подкосило поражение в рамках третьего тура РПЛ. С разгромным счетом 1:4 столичный «Спартак» одержал победу. В связи с эти главный тренер казанцев Рашид Рахимов обвинил своих игроков в мазохизме.

Болельщики надеются, что эта игра все же принесет долгожданную победу клубу. Напомним, что последняя встреча «Рубина» и «Ростова» в рамках Кубка России завершилась поражением казанцев со счетом 0:1.

Возвращение Даниила Кузнецова

В последней игре с «Локомотивом» на поле вернулся полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов. Футболист провел свой первый официальный матч после восстановления от травмы, полученной год назад. Кузнецову удалось обыграть соперника так, что Ашмуратов заработал желтую карточку.

Дебют Мацея Рыбуса

Защитник Мацей Рыбус также наконец-то дебютировал в «Рубине» в матче после против своей бывшей команды «Спартака». Футболист не мог играть из-за травмы. Сам футболист отметил, что на игре со столичным клубом ему было тяжело. Рыбус почти месяц не тренировался с командой, но все же продолжается надеяться на лучшее.

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