До 150 метеоров в час: Стало известно, когда жители Казани смогут увидеть самый яркий звездопад 2023 года

Падающие звезды можно наблюдать и с крыши дома, через телескоп, а можно выехать за город подальше от его ярких огней и смотреть на это чудо невооруженным глазом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Метеоры из потока Персеиды начали расчерчивать небо над Казанью еще с 17 июля. Тогда горожане начали загадывать желания на каждую из падающих «звезд». Совсем скоро, в ночь на 13 августа, то есть с субботы на воскресенье это можно будет делать чуть ли не в массовом порядке.

Именно на это время в 2023 году в небе над столицей Татарстан придется пик метеорного потока. Ожидается падение до 100–150 «звезд» в час, предупредил директор обсерватории им. Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Как объясняет ученый, казанцы могут наблюдать самый яркий звездопад 2023 года из-за того, что сейчас Земля проходит через облако частиц. Оно образовалось в результате неполного разрушения кометы Свифта–Таттля. Период обращения этого космического тела вокруг Солнца – составляет 135 лет. Особенно близко к Земле в последний раз комета была в 1992 году.

Как и когда именно наблюдать за самым ярким звездопадом 2023 года

Светящиеся следы, которые остаются в небе после метеоров называют падающими звездами. Частицы сгорают в атмосфере Земли на высоте 80 километров. Тем самым они ионизируют воздух, что и образует те самые следы. Вот только с точностью сказать, когда и где именно их можно наблюдать – невозможно. Зато самый яркий звездопад 2023 можно наблюдать без всяких телескопов. Нужно просто внимательно смотреть в небо.

Директор обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев советует делать это за чертой города, где нет светового шума от ярких огней цивилизации и примерно с 23.00 до 3.00. И да если не получится понаблюдать за самым красивым звездопадом года в ночь на 13 августа, то не стоит огорчаться. Дело в том, что он продлится вплоть до 24 августа. Так, что время загадать свое желание еще будет.

САМЫЙ КРУПНЫЙ, САМЫЙ ЯРКИЙ

Помимо звездопада, в августе жители Казани смогут стать свидетелями еще одного космического шоу. К Земле приближается самый крупный астероид пояса Солнечной системы под названием Веста. Раньше титул самый, самый носила Церера. Но сейчас она признана учеными карликовой планетой. Космический гигант в диаметре более 500 километров был открыт еще в 1807 году, ему дали имя древнеримской богини дома и домашнего очага – Веста.

По словам директора астрономической обсерватории им.Энгельгардта, профессора КФУ Юрия Нефедьева, Веста становится самым ярким астероидом, который сейчас можно наблюдать на небе.

Пока Весту можно наблюдать в бинокль (с диаметром объектива от трех сантиметров – Ред.). Но к 22 августа гигантский астероид будет заметен и для невооруженного взгляда, это будет пик его яркости. Нет, он не заблистает, как звезда Сириус на небе. Тем не менее, Весту можно будет увидеть, и различить без всякой оптики.

Кстати, если такой астероид столкнется с Землей, то на ней погибнет вся жизнь. Никакого шанса на спасения. Но никакой опасности для планеты это космическое тело не несет, оно движется по своей орбите, то приближаясь, то отдаляясь, заверяет Юрий Нефедьев. По его словам, изучение Весты имеет большой интерес для науки.

В частности, особое внимание ученые уделяют исследованию именно факта того, что на астероиде имеется самый глубокий во всей Солнечной системе ударный кратер. Таких, к слову, довольно много на той же Луне. Однако, на Весте кратер, который назвали Реясильвия, имеет диаметр от 475 до 500 километров, то есть практически сопоставим с диаметром самого астероида. А глубина воронки равна 20–25 километрам. Поэтому ученым и интересно разгадать загадку, как космическое тело вообще уцелело от такого мощного удара. Есть версия, что структура этого астероида настолько плотная, что даже крупный собрат не смог его разбить на мелкие части.

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