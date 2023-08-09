Татарстан уступил регионам Дальнего Востока по темпам роста турпотока в 2023 году

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, с помощью Big Data проанализировал путешествия россиян по стране в январе-июле 2023 года. Выяснилось, что значительнее всего в этом году интерес туристов растет к регионам Дальнего Востока. Несмотря на это, почти треть всех поездок по стране все еще приходится на пятерку регионов-лидеров, в число которых входит и Татарстан.

Лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России в первые семь месяцев 2023 года стал Приморский край – туда россияне совершили на 44% больше поездок, чем в январе-июле 2022 года. В ТОП-3 по приросту туристов также вошли Сахалинская область и Якутия, куда турпоток вырос почти на треть.

ТОП-10 регионов РФ по росту турпотока, январь-июль 2023, динамика год к году.

При этом больше половины (52%) поездок в регионы ДФО пришлось на так называемый соседский туризм – их совершили путешественники из близлежащих регионов. Например, в Приморье, которое лидирует по темпам роста турпотока, чаще всего приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Кроме соседей, существенную долю турпотока в Приморье (7%) обеспечили жители столичного региона.

По мнению экспертов МТС Travel, кроме тех, кто приезжает на Дальний Восток посетить природные достопримечательности и местные курорты, турпоток обеспечивают и бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем.

В целом турпоток по России за первые семь месяцев 2023 года вырос на 9% в годовом сопоставлении. Несмотря на значительный рост популярности Дальнего Востока, почти треть всех поездок по стране с января по июль 2023 приходится на пять направлений-лидеров. Среди них Москва и Московская область – каждое десятое путешествие было в эти регионы, Краснодарский край – 8% от общего турпотока по стране, Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Ростовская область (4%) и Республика Татарстан (3%).

В целом на регионы Дальнего востока (Приморский, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, Еврейская АО, Якутия, Бурятия, Чукотский АО) пришлось 4% от туристических поездок по России в первые семь месяцев 2023 года.