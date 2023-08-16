Летчики на Дне города продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в сочетании с пиротехническим шоу. Фото: мэрия Чебоксар

Празднование Дня города Чебоксар 2023 начнется 18 августа и продлится вплоть до 20 августа. Авиашоу, спортивные фестиваль, гонки на мотоциклах и не только подготовили для жителей и гостей столицы Чувашии.

Мэрия опубликовала самую подробную программу на День города Чебоксар 2023. Рассказываем, куда сходить, кто из звезд будет выступать и будет ли салют.

День города Чебоксар 2023 — полная программа мероприятий на 18 августа

Красная площадь

С 15.00 до 18.00 пройдет спортивный фестиваль. Гостей ждут чемпионат по баскетболу, показательные выступления по различным видам спорта, мастер-классы от федераций спорта.

С 18.00 до 21.00 - титульные «Бои Чемпионов». На ринге пройдут зрелищные поединки между представителями федерация кекусинкай-каратэ, бокса и кикбоксинга.

Помимо этого 18 августа подведут итоги дистанционного конкурса авторских стихов в честь Дня города Чебоксар. Прислать видео стихов можно на электронную почту cheboksary2023@yandex.ru до 17 числа. Победитель получит сертификат в размере 2 тысяч рублей.

День города Чебоксар 2023 — полная программа мероприятий на 19 августа

Красная площадь

С 10.00 до 15.00 - фестиваль «Чебоксары — город счастливого детства! ». В это же время будет работать большой детский городок и пройдет фестиваль семейного творчества «Аистенок»

С 16.00 до 21.00 - фестиваль «Вышитая карта России»

Сквер Чапаева

С 16.00 до 21.00 - арт-пикник «Чапай зовет на чай». Посетителей ждут необычные арт-объекты, фото-зоны, ярмарка мастеров, мастер-классы и танцы под духовой оркестр.

Площадь речников

С 11.00 до 23.00 - закрытие фестиваля «Зеленое золото России». Ранее мы рассказывали, что группа «Леприконсы» станет хедлайнером праздника.

Чебоксарский залив

С 11.00 до 18.00 пройдут эндуро-гонки «Путь Чапая» — дисциплина мотоспорта и велоспорта, предполагающая жесткий стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. В воскресенье, 20 августа, гонки пройдут на лесной трассе у микрорайона «Новый город».

Эндуро-гонки — дисциплина мотоспорта и велоспорта, предполагающая жесткий стиль езды по бездорожью. Фото: мэрия Чебоксар

День города Чебоксар 2023 — полная программа мероприятий на 20 августа

Чебоксарский залив

С 16.00 до 20.00 - на «Творческом бульваре» представят более 80 площадок: показ мод, полосы препятствий, концерт уличной музыки, мастер-классы для детей. Здесь же подведут итоги конкурса «Цветочный бал».

Красная площадь

11.00 - зарядка со звездой

12.00 - авиашоу пилотажной группы «Звезда». Летчики на самолетах СП-55, Як-55 и Су-26 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в сочетании с пиротехническим шоу

С 15.00 до 18.00 - лучшие музыкальные номера с фестиваля «Город поющих фонтанов».

С 16.00 до 20.00 - концерт «Ритмы города» с участием звезд Чувашской эстрады

С 20.00 до 21.00 - театрализованное представление ко Дню города

21.00 - выступление группы «Новые самоцветы»

Кто из звезд будет выступать на Дне города Чебоксар 2023

На главной сцене Красной площади 20 августа выступит вокально-инструментальный ансамбль «Новые самоцветы». Группа исполняет мировые и советские хиты 1970-90-ых годов, а также собственнные песни.

Кроме того, в концерте на День города в столице Чувашии примут участие молодые диджеи. Управление культуры и развития туризма Чебоксар отберет 6 лучших диджеев, которые сыграют свои сеты на празднике

Во сколько будет салют на День города Чебоксар 2023

Завершится День города Чебоксар 2023 праздничным салютом, который озарит небо 20 августа в 22.00. Наблюдать его можно будет на Красной площади.

Работа транспорта на День города Чебоксар 2023

В День города Чебоксар, 20 августа, на маршрут №1 выйдет музейный троллейбус с граффити в национальном стиле. Создал рисунки уличный художник Дмитрий Егоров с псевдонимом Василий Чапай.

Троллейбус будет курсировать 9.02 до 19.48. На нем можно будет проехать от Маштехникума до улицы Университетской. Кроме того, в праздник на маршруте №1 будет ходить ретро-троллейбус Зиу-5. Он будет ездить с 9.06 до 16.57.

Погода на День города Чебоксар 2023

По прогнозам Гидрометцентра России, 18 августа в Чебоксарах будет небольшая облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью ожидается +17 градусов.

В субботу, 19 числа, возможен кратковременный дождь. Столбики термометров покажут +26 градусов. В воскресенье, 20 августа, в столицу Чувашии придет похолодание. Осадков не предвидится, а температура не превысит +20 градусов.

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