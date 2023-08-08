«Пьют, испражняются и валяются на детской площадке»: Казанцы требуют закрыть бар на улице Бигичева

Тот самый злополучный бар, в котором посетители не хотят сидеть, а выходят оттуда со спиртным на детскую площадку. Фото: Адель ХИСАМОВ

Жильцы домов №№ 27, 28, 29, 30 и 32 по улице Бигичева требуют закрыть местный бар, который на районе называют просто рюмочной. Клиенты этого заведения закупаются там алкоголем, после чего, распивают его не за столиками внутри, а прямо под окнами домов. Благо на улице стоит жаркая погода.

К слову, сам бар работает в ночное время с 21.00 до 11.00 и, по словам жителей улицы Бигичева, является одним из злачных мест, каждую ночь им приходится терпеть пьяные выходки клиентов этого заведения.

- Затарятся бутылками, напьются и орать начинают на всю улицу. Сначала ржут как кони, а ближе к утру морды друг другу бьют. Вот позавчера четверо всю ночь под окнами спать не давали. По разговору так сразу чувствуется, что быдло, мат-перемат один, вперемешку с жаргоном тюремным. А где-то в 4 утра стали драться между собой и нечеловеческие вопли издавать, - рассказала «Комсомолке» жительница дома №30 на улице Бигичева Наталья.

По словам женщины, полиция сюда частенько наведывается, но толку от этого мало. Ведь пьяные дебоши происходят в основном на улице, а не в самом баре. Стало быть, и к хозяину злополучного заведения вопросов не возникает. Громкой музыки оттуда также не доносится.

- Иду я утром мимо детской площадки, а там двое с ночи непротрезвевших ко мне пристали: «Есть курить?». А я и ответил, что курю электронки. И тут третий из кустов выходит, справлял там малую нужду видимо, ну и стал на конфликт меня выводить. Мол, я грубо отвечал. В итоге, чуть не разодрались, - говорит житель дома №28 Руслан.

ПРЕДЛАГАЮТ ВЫПИТЬ ПОДРОСТКАМ

Со слов жильцов прилегающих к бару домов, его посетители особенно любят устраивать посиделки на здешней детской площадке. Разгоряченные спиртными напитками, они начинают разгуливать по территории в поисках собеседников.

- Ходят, болтаются тут возле качелей, к детям подходят, начинают байки какие-то травить. Мальчики, конечно, не прочь посмеяться с взрослыми дядями, а вот девочки пугаются. А один раз с внучкой гуляю и вижу, как алкаш подошел к подростку лет 16-ти и предложил ему выпить. Я этого пыталась прогнать его, а он меня матом трехэтажным обложил. И вот, выпили они, значит, а потом, минут через пять, смотрю, пошли в тот самый бар, видимо за добавкой, - рассказала местная жительница Гузалия.

Причем, клиенты злополучного бара помимо того, что ночуют на детской площадке, но еще и справляют прямо там естественную нужду.

- Пьют, справляют нужду и валяются, что еще могу про них сказать! В баре то летом неинтересно им, видимо, сидеть. Вот и стягиваются на детскую площадку, да по закоулкам всяким стоят. До того обнаглели, что где пьют, там и в туалет ходят. Потом на этом же месте и спать ложатся, – сетует один из жильцов дома №32 на улице Бигичева.

Как относится ко всему этому в самом баре, «Комсомолке», к сожалению, не удалось узнать. К приходу корреспондента он уже был закрыт.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Так, что же делать местным жителям, которым порой даже страшно отпускать детей гулять на площадку? И вообще правомерно ли открывать бары в таких местах? На это нам ответил адвокат Айрат Фаткулин.

- Жильцам можно обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру, по поводу нарушения деятельностью данного заведения санитарных норм, а также норм реализации алкогольной продукции, - говорит эксперт.

А с проблемой выпивающих алкоголь на детской площадке адвокат советую и дальше обращаться к местному участковому и в районный отдел полиции, причем по каждому случаю отдельно.

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