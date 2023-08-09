ГИС ЖКХ в Чувашии: просто, удобно, честно

Виктор Кочетков, руководитель Госжилинспекции Чувашии.

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

ГИС ЖКХ - это единый ресурс, где собираются данные о состоянии жилищно-коммунального хозяйства со всей страны и всех участников рынка. Благодаря этой федеральной платформе у жителей Чувашии появился доступ по «одному клику» к значительному объему необходимой информации, включая актуальные новости. Из которых, например, можно узнать, что мобильное приложение «Госуслуги.Дом», сделанное на базе ГИС ЖКХ с целью оперативного решения вопросов ЖКХ, с каждым днем становится все более популярным среди пользователей - на сегодняшний день его преимущества оценили уже более 100 тысяч россиян. В ближайших планах, буквально до конца лета, внедрение в приложение функции «домовой чат», общаться в котором смогут авторизованные пользователи - собственники квартир. В чатах можно будет обсуждать разные идеи и даже создавать опросы.

Среди данных, выложенных на платформе, можно найти все необходимые сведения о своей управляющей компании, о фонде капитального ремонта и сроках его проведения, конструктивных элементах и инженерных сетях вашего дома, а также данные о начислениях и оплатах за ЖКУ, расходах ресурсов, задолженностях, тарифах, льготах, субсидиях и так далее. А еще в системе размещаются уведомления о плановом отключении коммунальных ресурсов. И не надо вглядываться в листочки, наклеенные на двери подъезда. Конечно, чтобы иметь доступ к тем разделам сайта, что касаются лично вас, надо воспользоваться личным кабинетом. А для этого необходимо в нем зарегистрироваться.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ЛЕГКО

Как же получить доступ ко всем этим возможностям, как стать пользователем системы, которая во много раз упрощает жизнь, отвечает руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков.

- На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется - зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг», то есть использовать тот же логин и пароль.

Затем необходимо внести данные о своем лицевом счете. После этого вы сможете видеть и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, дистанционно подавать показания по индивидуальным приборам учета коммунальных услуг.

Беспокоиться о том, что сведения будут неполными или, этого еще не хватало, ложными, не стоит. За нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ для управляющих и ресурсоснабжающих организаций предусмотрен штраф размером до 10 000 рублей.

На сегодня в ГИС ЖКХ зарегистрированы 100% организаций Чувашской Республики, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги. Это 710 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ и ТСН, ЖК и ЖСК), 137 ресурсоснабжающих организаций и по одному региональному оператору - капитального ремонта и по обращению с ТКО.

Также в систему заведены сведения о 5762 многоквартирных домах и 225 703 жилых домах республики, включая 2511 жилых домов блокированной застройки.

- Интерфейс очень простой, особенно в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», - отметил Виктор Кочетков. - Сама платформа позволяет оперативно получать актуальную информация как со стороны управляющих, так и ресурсоснабжающих организаций, а также облегчает процедуру контроля надзорным органам.

ВСЁ РЕШАЕТСЯ ОНЛАЙН

Для зарегистрировавшихся в системе пользователей - а на сегодняшний день это почти 68 тысяч жителей Чувашии - многие важные, но порой обременительные обязанности собственников жилья могут стать посильными и продуктивными. Включая такой сложный вопрос, как собрания, которые проводятся для решения вопросов по управлению, содержанию, ремонту и использованию общего имущества. Согласитесь - в плотном графике даже раз в год выделить время для очного посещения этого мероприятия непросто. А в приложении «Госуслуги.Дом» все проходит в режиме онлайн-голосования, присоединиться к которому можно в любое время в рамках его проведения. Например, на повестке дня - вопрос о благоустройстве двора. Требуется решить, какой будет детская площадка и стоит ли расширять зону парковки. Тот, кто этот опрос инициировал, рассылает всем собственникам уведомления о проведении онлайн-собрания и формирует список вопросов, за которые можно проголосовать за или против. Продолжительность голосования может составлять от 7 до 60 дней. Решения, принятые по результатам опроса, формируются в форме протокола и размещаются в системе в течение одного часа после его окончания. А еще отправляются в жилищную инспекцию для контроля. Любой желающий может ознакомиться с итоговым решением, которое хранится в системе. И быть в курсе грядущих перемен. Такой способ принятия решений отличается прозрачностью и удобством, позволяет охватить собственников, которые проживают даже в других городах и странах. Ну и минимизирует возможность фальсификации протокола собрания.

Для собственников жилья регистрация в ГИС ЖКХ и ее использование - дело сугубо добровольное. И, конечно, всегда будут те, кто захочет участвовать в жизни дома по старинке, в очном, а не виртуальном формате. Использование платформы не отменяет право жителя выразить свое мнение в удобном ему виде: заполнить анкету в бумажном варианте и передать ее организаторам голосования.

Но, как показала практика, все больше людей отдают предпочтение именно онлайн-форматам: в Чувашии количество пользователей ГИС ЖКХ за месяц, которые оценили удобство нового мобильного приложения «Госуслуги.Дом», увеличилось более чем на тысячу человек.

УДОБНО. И ТОЧКА

Еще раз хочется подчеркнуть: помогает жителям ГИС ЖКХ и в более, так скажем, прозаичных, рутинных делах, таких как, например, удаленная передача показаний индивидуальных приборов учета и оплата жилищно-коммунальных услуг. Для этого необходимо привязать к личному кабинету лицевые счета по своей квартире. И всё, проблема решена. Причем существует два варианта оплаты ЖКУ - с комиссией банка и без комиссии. Бескомиссионная оплата подразумевает плату через открытый кошелек «Виртуальный мир», с комиссией можно осуществить ее через любую карту банка. Размещение платежных документов в ГИС ЖКХ для управляющих и ресурсоснабжающих организаций является обязательным. В случае необходимости их можно распечатать, если человек привык хранить всю документацию в бумажном виде.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Счетчики, коммуналка, собрания - это хорошо. Но есть у платформы еще одна совершенно незаменимая функция - отправлять жалобы и предложения и в управляющую компанию, и в надзорно-контролирующие ее работу органы. Не надо ждать, дозваниваться, искать. Надо просто зайти в раздел «Направить обращение или жалобу», выбрать получателя, тему и создать сообщение. Можно подкрепить его документами, например, фотографиями.

Так как подача обращения через ГИС ЖКХ предусматривает автоматическое прохождение процедур идентификации и аутентификации, это придает такому электронному обращению статус официальной информации, которая может послужить основанием для проведения проверок контрольно-надзорными органами, в том числе и Госжилинспекции Чувашии.

Все обращения граждан поступают в личные кабинеты органов власти и организаций жилищно-коммунального комплекса, при этом ГИС ЖКХ осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений.

Для сведения: в первом полугодии 2023 года в Госжилинспекцию Чувашии через портал ГИС ЖКХ поступило порядка тысячи обращений. Вопросы касались содержания и эксплуатации жилищного фонда, платежей за ЖКУ и проверки законности тех или иных действий организаций и граждан, а также разъяснения правового характера.