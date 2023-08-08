«Рубин» — «Локомотив»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Во вторник, 8 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в очередной раз встретятся «Рубин» и «Локомотив». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России.

Смотреть Рубин — Локомотив онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» — «Локомотив» можно будет в бесплатной прямой трансляции здесь. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Рубин — Локомотив

Согласно прогнозам, матч с высокой вероятностью закончится победой «Локомотива» или же ничьей. Последняя игра первого тура Российской премьер лиги между «Рубином» и казанским клубом завершилась ничьей — 2:2.

Отметим, что последние игры обоих команд закончились разгромным поражением. «Рубин» уступил «Спартаку» со счетом 1:4. «Локомотив», в свою очередь, с таким же счетом проиграл ЦСКА.

Первый матч за Кубок России между «Рубином» и «Ростовом» завершился поражением казанцев со счетом 0:1. «Локомотиву» же удалось обыграть «Урал» со счетом 2:1.

Всего клубы провели 51 встречу. Из них 21 победа московской команды и 12 побед на стороне казанского клуба. Ничьей завершились 18 матчей.

Ранее Рашид Рахимов объяснил почему «Рубин» проиграл «Спартаку» с разгромным счетом в рамках третьего тура РПЛ.

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