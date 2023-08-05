«Рубин», имея 2 балла, занимает 10-ую строчку в турнирной таблице. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 5 августа, в Казани прошел матч третьего тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком». Хозяева уступили московскому клубу со счетом 1:4.

Изначально «Рубин» начал с опасных атак Угочукву Иву и Дюпина, однако уже на 19-ой минуте матча счет открыл «Спартак». Первый тайм казанцам удалось завершить ничьей со счетом 1:1. Ответный и одновременно свой дебютный гол в составе «Рубина» забил Угочукву Иву.

Однако уже во втором тайме преимущество было у московского клуба. «Спартак» забил еще 3 гола: Хесус Медина на 58-ой минуте, Михаил Игнатов на 67-ой минуте и Квинси Промес на 73-ей.

После матча третьего тура РПЛ «Спартак» вырвался на первое место в таблице, опередив «Краснодар» по разнице голов. «Рубин», имея 2 балла, занимает 10-ую строчку.

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