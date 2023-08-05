Матч пройдет 5 августа на стадионе «Ак Барс Арена». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 5 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч РПЛ, в котором сразятся «Рубин» и московский «Спартак». Рассказываем, что происходит в столице Татарстана перед игрой.

Запрет на продажу алкоголя

В Казани из-за проведения матча между «Рубином» и «Спартаком» запретили розничную продажу алкоголя. Купить спиртное будет нельзя, за исключением заведений общепита, на территории вокруг стадиона «Ак Барс Арены», в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Фестиваль RUBIN FONFEST

Перед началом матча на территории стадиона «Ак Барс Арена» пройдет развлекательная программа RUBIN FONFEST. Гости смогут увидеть цирковое шоу, выступление диджеев и воздушных гимнастов, посетить фан-парк, мастер-классы и поиграть в настольный футбол.

Погода может ухудшиться

Синоптики прогнозируют, что в день матча в Казани может пройти кратковременный дождь с грозами. Жара при этом сохранится, ожидается до +33 градусов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Напомним, недавно на Поволжье обрушился смертоносный ураган. Под Казанью сильный ветер повалил дерево на палатку с туристами, погибла 14-летняя девочка.

ФСБ задержала сторонника украинских националистов

В Казани сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали 29-летнего местного жителя, который является сторонником украинских националистов. В признательных показаниях мужчина заявил, что общался с представителями ВСУ, а также должен был совершить подрывы на железной дороги и сотовых вышек.

Казанцы испугались «ядерного гриба»

Жителей Казани напугало гигантское облако в виде «ядерного гриба». Оно было настолько огромный, что явление можно было наблюдать со всех концов города и даже за его пределами. Однако оказалось, что это не результат какого-либо взрыва, техногенной или природной катастрофы, а просто редкое облако под научным названием «наковальня».

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