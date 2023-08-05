По прогнозам, матч с большой вероятностью закончится ничьей. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 5 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» встретятся «Рубин» и «Спартак» в рамках второго тура Российской Премьер-лиги. Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Смотреть Рубин — Спартак онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» — «Спартак» можно будет в бесплатном прямом эфире по ссылке. Игра стартует в 17.30 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Рубин — Спартак

Несмотря на то, что последние три игры «Спартака» закончились победой, прогнозы сулят обратное. Предполагается, что матч с большой вероятностью закончится ничьей или же победой «Рубина». Поэтому игра обещает быть интересной.

Всего между клубами было сыграно 46 матчей, 21 из которых закончился победой «Спартака», 14 — в пользу «Рубина», 11 — завершились ничьей. В последний раз игра между командами закончилась со счетом 1:1.

Если же прогнозы оправдаются, и «Рубину» действительно удастся одержать победу над «Спартаком», то это станет долгожданной радостью для болельщиков. Казанский клуб с начала сезона РПЛ пока не одержал ни одной победы. Первая игра с «Локомотивом» завершилась ничьей со счетом 1:1. Затем «Рубин» уступил «Ростову» в рамках Кубка России. В последнем матче с «Оренбургом» также без побед — счет 1:1.

«Спартак» же показывает иную статистику. Московский клуб обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. После чего в рамках Кубка России победил «Краснодар» со счетом 2:1. Недавняя игра с «Балтикой» также завершилась с результатом 2:1 в пользу столичной команды.

Напомним, ранее «КП» рассказывала, что перед матчем «Рубин» — «Спартак» на территории стадиона «Ак Барс Арена» пройдет фестиваль RUBIN FONFEST с живой музыкой, едой, грилем и напитками.

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