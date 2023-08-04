День республики Татарстан и Казани 2023 отмечаем с «Комсомолкой»

Фото: Татьяна ЯНЬКОВА

30 августа отмечается День республики Татарстан и Казани 2023. В честь этого 25 августа «Комсомольская правда» приглашает на праздник детей в возрасте от полугода до 12 лет, а также их родителей.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА С «КОМСОМОЛКОЙ»:

- Конкурс тематических нарядов среди малышей в четырех возрастных категориях: до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 5 лет;

- Веселые конкурсы и состязания для дошколят в возрасте от 5 до 7 лет;

- «Скоро в школу!» – конкурсы для школьников в возрасте от 7 до 12 лет.

Место проведения: парк «Крылья Советов».

Дата проведения: 25 августа 2023 года, с 16.00 до 19.00.

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