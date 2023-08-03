Жители Поволжья чаще остальных сталкиваются с фишингом: больше всего мошенники делают рассылки о долгах и штрафах

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МТС RED, дочерняя компания экосистемы МТС по кибербезопасности, провела исследование фишинговых рассылок. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 года жители Поволжья чаще остальных сталкивались с этим видом кибермошенничества и получали сомнительные рассылки 1-2 раза в месяц или чаще.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего рассылка проводится от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись татарстанцы и жители Поволжья в первом полугодии 2023 года, отличаются разнообразной тематикой. Так, ПФО занял первое место среди всех округов по числу полученных рассылок с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства (36,4%). Также Поволжье «лидирует» по предложениям вложить денежные средства в акции компаний/проекты с высокой доходностью (24,6%) и рассылками на тему покупки товара с большой скидкой (27%).

Большая часть писем распространялась якобы от имени крупных банков - на них приходится 27% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени банков - и госорганов (25,5% фишинговых рассылок). Чаще всего злоумышленники пытались получить данные для входа в аккаунты в различных сервисах.

«По данным наших аналитиков, Казань стала одним из самых атакуемых хакерами городов Поволжья, весной на нее приходилось около 15% всех DDOS-атак на округ. Злоумышленники становятся все изобретательнее, используют больше способов и механизмов обмана. Только объем фишинговых рассылок за первое полугодие 2023 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучшая защита от кибермошенников – внимательность и бдительность, не стоит переходить по сомнительным ссылкам на любых ресурсах в интернете, письмах или сообщениях в мессенджерах. К сожалению, в самой большой группе риска – наши пожилые близкие и дети, поэтому регулярное изучение и обсуждение правил кибербезопасности в семье также может помочь не стать жертвой мошенников», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.