Летом татарстанцы стали смотреть кино на 15% больше

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС выяснили, как летом изменились кинопривычки и предпочтения жителей Татарстана. По сравнению с весной и зимой 2023 года, время просмотра фильмов и сериалов в летние месяцы увеличилось на 15%.

Такой рост эксперты связывают с тем, что в летний сезон многие проводят время за просмотром любимых фильмов и сериалов за городом, в отпуске, в дороге или на отдыхе. О чем свидетельствует также существенный рост просмотра контента с мобильных телефонов.

Самыми популярными лентами в первые два летних месяцав регионестали:

- комедийная мелодрама «Постучись в мою дверь» (Турция);

- оригинальный проект KION «Почка» (Россия);

- оригинальный проект KION про врачей «Тест на беременность» (Россия);

- сериал в жанрах драма и боевик «Далекие странники» (Китай);

- драма оригинального производства KION «Хрустальный».

Чаще, чем на треть, жители Татарстана летом стали смотреть турецкие фильмы и сериалы. Самым популярным актером в регионе стал Керем Бюрсин — больше всего времени в этом сезоне татарстанцы провели за просмотром сериалов в ролях с этим турецким актером.