Собрать ребенка в школу и не разориться: собрали цены на товары к школе в Казани. Получилось меньше тех, что дает официальная статистика

Еще немного, и на кассах казанских магазинов можно будет заметить корзины, набитые тетрадками, циркулями и карандашами. Во всевозможных «детских мирах» и магазинах деловой одежды в гору пойдут продажи белых блузок и рубашек, строгих брюк и пуловеров в ромбик. Чем ближе День знаний, тем выше ажиотаж. Бизнес — рад, в сердцах родителей — тихая грусть. С одной стороны, ребенок стал еще старше. С другой — опять траты.

А вот какими они могут быть в этом году? Мы решили подсчитать стоимость «корзины» необходимого для 1 сентября. А еще собрали несколько советов, которые помогут родителям сэкономить.

1. Проводим домашнюю инвентаризацию

К осмотру все ручки и карандаши, пеналы и краски, линейки и тетрадки. Легко может оказаться так, что на дне ранца или в дальнем ящике стола — несметные залежи канцелярии. Составляем список действительно необходимого.

Следом устраиваем домашний филиал шоу «Модный приговор». Примеряем с ребенком весь школьный гардероб. Иное чадо на такое действо придется уговаривать, но действо это крайне необходимо. Прежде всего потому, что под занавес прошлого учебного года могли не заметить, как пиджак начал поджимать в плечах, а кеды прохудились после очередной физры. И напротив: может статься, что сорочки все как раз, джемпер также по размеру.

2. Ехать за покупками лично необязательно

Поехать по магазинам накануне 1 сентября и простоять в пробках у площади Тукая — небольшая репетиция предновогодья. Можно пару раз расстроиться, что в отделах одежды и обуви закончились нужные размеры. Несколько раз «охнуть», что цены на детские вещи, которые за редким исключением живут дольше одного учебного года, сравнялись со взрослыми. А иной раз даже перегнали их. Если ребенок большой поклонник канцелярии, приготовьтесь: домашняя коллекция гелевых ручек и пеналов с капибарами пополнится. Причем не факт, что в этом была необходимость.

Чтобы не терять время и нервы в магазинах Казани, можно все необходимое к школе купить на маркетплейсах. Например, Яндекс Маркете. Выбирайте вместе с детьми. Удобно, что одежду, канцелярию и прочее нужное оформляешь одним заказом. Доставят в пункт выдачи — их по городу более 120. Там же можно примерить, если что-то не подойдет — оформите возврат на месте. Если не хочется никуда идти, то все покупки доставит курьер.

3. Планируем шопинг

С покупкой всего нужного к учебному году можно потянуть до последнего предсентябрьского уик-энда. Но велика вероятность, что цены в магазинах в это время будут на пике. Так что уместнее отправляться за покупками уже сейчас или дождаться конца сентября. Впрочем, виртуального шопинга это правило касается отчасти. Поскольку выбор большой, можно сравнить цены. Не забывайте про акции и промокоды. Например, на Маркете в меню категорий есть раздел «Выгодно», где собраны скидки.

4. Скооперируйтесь со знакомыми

Например, другими родителями из вашего класса. Тех же тетрадей и ручек можно закупить большие упаковки — так выйдет дешевле. А еще в чатах вам могут подсказать, где нашли хорошие цены.

5. Разделите траты

У Маркета для многих товаров доступен сервис Сплит — оплата по частям. Платеж разбивается на четыре части в течение двух месяцев. Это не кредит: комиссии и процентов нет, а товары получаете сразу. График платежей доступен в личном кабинете пользователя. Со Сплитом можно эффективно спланировать семейный бюджет.

КОШЕЛЕК

На примере конкретных товаров с маркетплейса подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в Казани. Мы взяли список, которым пользуется Росстат для своих расчетов.

Для мальчиков 17 вещей (брюки полушерстяные — 2 пары, три сорочки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, туфли, ботинки, кроссовки, пять пар носков).

Для девочек 22 вещи (по два платья и юбки, три блузки, трое колготок, джемпер, две футболки, спорткостюм, туфли, ботинки, кроссовки, носки — пять пар).

Список канцтоваров изменили и дополнили, поскольку росстатовский довольно ограничен. Ведомство считало пять ручек и пять карандашей, четыре тетради по 12 листов, 12 фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебных пособий. Мы считали по пять шариковых ручек и обычных карандашей, альбом для рисования, рюкзак, по десять тетрадей 12 листов и 48 листов, фломастеры, набор для геометрии, пенал.

Все цены указаны на момент публикации. В одежде мы отбирали модели для роста 152 см или возраста 10 лет, размер обуви 35–37.

Одежда для мальчиков

Брюки (2 шт.) — 1200 руб.

Сорочка (3 шт.) — 2940 руб.

Джемпер — 840 руб.

Футболка (2 шт.) — 460 руб.

Спорткостюм — 1120 руб.

Туфли — 1924 руб.

Ботинки — 1430 руб.

Кроссовки — 1044 руб.

Носки (5 пар) — 390 руб.

Итого: 11 348 руб.

Одежда для девочек

Платье или сарафан (2 шт.) — 1260 руб.

Юбка (2 шт.) — 1000 руб.

Блузка (3 шт.) — 1740 руб.

Колготки (3 шт.) — 585 руб.

Джемпер — 900 руб.

Футболка (2 шт.) — 600 руб.

Спорткостюм — 2250 руб.

Туфли — 1179 руб.

Ботинки — 1582 руб.

Кроссовки — 1109 руб.

Носки (5 пар) — 387 руб.

Итого: 12 784 руб.

Канцтовары

Шариковая ручка для правильного письма (5 шт.) — 178 руб.

Карандаш (5 шт.) — 15 руб.

Альбом для рисования (48 листов) — 158 руб.

Фломастеры (12 шт.) — 169 руб.

Рюкзак — 1400 руб.

Тетрадь 12 листов (10 шт.) — 370 руб.

Тетрадь 48 листов (10 шт.) — 270 руб.

Набор для геометрии и черчения — 151 руб.

Пенал — 91 руб.

Итого: 2802 руб.

При покупке всего необходимого к школе на Маркете чек вышел ниже, чем дает средняя статистика. Даже с учетом того, что мы дополнили список канцелярии. У Росстата прошлогодняя статистика была такая: на эти цели нужно было потратить 26,8 тыс. рублей для родителей девочки и 22,3 тыс. рублей родителям мальчиков. Накануне прошлого 1 сентября наши журналисты также считали, что на основательные сборы ребенка в школу жителям Казани нужно до 34 тысяч рублей. Разница объяснима, поскольку ведомство считает одну корзину, мы же дополнили ее.

Конечно, набор для школьника этими вещами не ограничивается. Можно купить ребенку удобный ланч-бокс с приборами, чтобы брать обед и перекусы в школу (330 руб.). Увлекающемуся рисованием подарить к 1 сентября большой набор для творчества на 145 предметов в удобном кейсе (1144 руб.). Или трендовую 3D-ручку, которой можно создавать объемные модели (990 руб.). Тем, кто занимается спортом, подойдут часы с шагомером и функциями для безопасности, например, экстренным вызовом родителей (1290 руб.).