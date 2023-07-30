Согласно прогнозам, матч с большой вероятностью закончится ничьей или же победой «Оренбурга». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В воскресенье, 30 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» встретятся «Рубин» и «Оренбург» в рамках второго тура Российской Премьер-лиги. Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Смотреть Рубин - Оренбург онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» - «Оренбург» можно будет в бесплатном прямом эфире по ссылке. Прямой эфир начнется в 14.00 по московскому времени, сама игра стартует в 15.00.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Рубин - Оренбург

Согласно прогнозам, матч с большой вероятностью закончится ничьей или же победой «Оренбурга». Однако, на наш взгляд, выделить фаворита сложно.

Всего клубы провели между собой 8 очных встреч. Причем победы команды поделили поровну – в трёх матчах сильнее были футболисты «Рубина», ещё три матча завершились в пользу «Оренбурга». Последний раз соперники встречались в 2020 году, и тогда со счётом 1:0 победу одержал казанский клуб.

Кроме того, «Рубин» серьезно подготовился к своему долгожданному возвращению в Российскую Премьер-лигу, обновив не только состав футболистов, но и тренеров. Первый матч в РПЛ «Рубин» с «Локомотивом» сыграл в ничью со счетом 1:1. Но при этом казанский клуб уступил «Ростову» в матче Кубка России и прервал серию без поражений, длившуюся 23 игры. Счет был 0:1.

Отметим, что «Ростов» в новом сезоне также пока не радует победами своих болельщиков. Матч Кубка России с ЦСКА завершился со счетом 0:6 в пользу московского клуба. Первый матч «Ростова» в РПЛ также закончился проигрышем. «Спартак» одержал победу со счетом 3:2.

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