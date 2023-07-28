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Общество28 июля 2023 7:44

Еще 5 тысяч зеленодольцев получили доступ к скоростному домашнему интернету

Высокая скорость и пропускная способность интернета помогает комфортно использовать его сразу на нескольких устройствах одновременно
Источник:kp.ru
Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в пятом по величине городе Татарстана. Теперь еще пять тысяч жителей Зеленодольска получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/c*, IP-телевидением.

Высокоскоростной интернет стал доступен зеленодольцам, проживающим в многоквартирных домах по улице Фрунзе. Всего новая сеть МТС охватила около двух тысяч квартир. Пропускная способность домашнего интернета позволяет поддерживать стабильно высокую скорость на нескольких домашних устройствах одновременно даже в период вечерних пиковых нагрузок. Это особенно актуально для семей, где у каждого по несколько гаджетов, включены ноутбук или компьютер, а в каждой комнате - по телевизору.

*Подключение домашнего интернета зависит от технических возможностей пользователя.

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