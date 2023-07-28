В Татарстане двухлетняя девочка едва не утонула в бассейне, ее смогли спасти

Девочку нашли плавающей лицом вниз в бассейне, который стоял на улице около частного дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 27 июля, жительница Нижнекамска вместе со своими тремя детьми приехала в гости в одно из сел Мамадышского района, чтобы навестить сестру. Вместе с ней она пошла днем поработать в огороде. Старших детей, как это обычно принято, оставили присматривать за младшими.

При этом одной из старших девочек – дочке хозяйки дома, дали еще одно задание. Она должна была набрать в баню воды. За этим процессом она не уследила за двухлетней дочкой гостьи. В один из моментов она увидела, что та плавает вниз лицом в воде уличного бассейна. На крики прибежала мать малышки. Достала ее из воды и начала делать искусственное дыхание. Женщина знает, как это правильно делать, так как работает медсестрой.

Одновременно с этим к месту происшествия подоспел и местный врач. Он понял, что пострадавшая девочка находится в коме и вызвал на место происшествия бригаду «скорой помощи». Но счет шел уже на минуты. Поэтому врач на своей машине повез девочку навстречу репанимобилю. Они встретились на трассе. Ребенка бережно перенесли в «скорую» и продолжили проводить реанимационные действия. Девочку в итоге удалось вернуть к жизни. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, по факту гибели ребенка сейчас проводится доследственная проверка.

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