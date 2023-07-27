В Казани Вован и Лексус дали топ-3 советов о том, как уберечь себя от фейков

Вован и Лексус стали спикерами дискуссии «Информационные войны» в Казани. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На международном фестивале кино «RТ. Док: Время героев» в Казани прошла дискуссия «Информационные войны». Ее спикерами стали знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус, которые дали несколько советов как не стать жертвой фейков.

Не поддаваться эмоциям

«К сожалению, избавиться от фейков полностью никак не получится. Поэтому самое главное - это не поддаваться эмоциям. Сейчас новости-фейки, в первую очередь, воздействуют на эмоциональное состояние. Из-за этого люди испытывают ступор, излишние какие-то эмоции. После чего они передают всю эту фейковую информацию дальше по чатам. Фейки влияют на умы, на настроение людей на то, как мы будем жить дальше. И конечно важно понимать, где ложь, где достоверная информация, понимать, что наши враги просто пытаются нас запугать, манипулировать нами, чтобы мы потом работали, действовали в их интересах, просто даже не понимая этого. Важно осознавать это и держать свой мозг в спокойствии, не поддаваться панике», - рекомендуют Вован и Лексус.

Нужно смотреть на источник информации

Пранкеры также отметили важную черту - каналы, распространяющие фейки, любят ссылаться на анонимный или не названный источник. Выглядит это примерно так: «Верьте нам на слово».

«Нужно проверять первоисточник и включать критическое мышление. Смотреть на источник информации, которую вы получили: стоит ли ему доверять или нет, авторитетный он или нет. Написать может кто угодно и что угодно», - поделились Вован и Лексус.

Еще один из лайфхаков, который поможет не попасться на уловку тех же телефонных мошенников: перезванивать самому на городской номер, к примеру, если вам звонят из полиции или банка. При этом просить незнакомца самому перезвонить вам с городского номера - не лучшее решение. Это не убережет от злоумышленников, считают пранкеры.

Нужно анализировать информацию

«Анализировать информацию - тяжело, нужно много копать. Но в информационной войне - это единственный правильный путь. Фейковая информация подается с точки зрения оценки, в ней огромнейшее количество прилагательных. Как анализировать? Убирать все эмоции. В фейках часто берут маленькое событие и супер его гипертрафируют - это затуманивает мозги», - говорят Вован и Лексус.

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