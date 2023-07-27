Мать вместе с детьми впала в кому: В Ульяновской области скончалась жительница Казани, попавшая с сыновьями в ДТП

Друзья до сих пор не могут поверить, что она погибла. Фото: соцсети

Страшная авария на 30 километре дороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» Мелекесского района произошла 8 июля. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Форд» при выполнении маневра разворота не уступила дорогу грузовику. В результате столкновения различные травмы получили водитель легковушки и ехавшие с ней дети, все они были госпитализированы, гласит сводка ГИБДД Ульяновской области.

Как оказалось за рулем «Форда» находилась 35-летняя Гульфия Тиникова, вместе с ней в этом жутком ДТП пострадали ее двое сыновей в возрасте 9-ти и 2-х лет. В больнице у них, в том числе, диагностировали черепно-мозговые травмы. Мать с детьми впали в кому. Спустя некоторое время Гульфия скончалась, врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

Как рассказала «КП-Казань» мать погибшей Талия Тиникова, дочь в тот злополучный день поехала в гости к своему отцу, который живет в Ульяновской области, сыновей она взяла с собой. По словам матери Гульфии, она во время разворота, скорее всего, не заметила, как в попутном с ней направлении двигался грузовик. Из-за этого и произошло столкновение. Что могло настолько отвлечь женщину, у которой за спиной 16 лет водительского стажа, не известно.

Авария произошла на 30 километре дороги «Димитровград-Узюково-Тольятти». Фото: ГИБДД Ульяновской области

«Грузовая машина ехала параллельно с ней, и она просто ее не увидела», - рассказывает Талия Тиникова.

По словам женщины, ее внуки до сих пор находятся в больнице Ульяновской области. Мальчиков уже перевели из реанимации в общую палату, но их состояние по-прежнему тяжелое. У обоих серьезные травмы головы и позвоночника и им необходима длительная и дорогостоящая реабилитация. Увы, но денег у семьи на нее попросту нет.

БЫЛА ДУШОЙ КОМПАНИИ

Друзья погибшей до сих пор не верят в случившееся, и где-то в глубине души, их любимая подруга все еще жива. Гульфия была душой компании.

«До сих пор не верю, что ее нет с нами, что больше не будет от нее звонков и голосовых сообщений. Громкое: «Даниэлюшка, давай на этой недели мы придем к тебе в клуб и оторвемся», - я тоже уже никогда не услышу. Когда мне позвонил друг и сказал, что случилась такая беда, я не хотел в это верить», - с прискорбием рассказал друг Гульфии Данис.

По его словам, она вместе с мужем Алексеем и двумя детьми проживали в пригороде Казани. Гульфия занимала руководящую должность в одном из казанских автосалонов, отвечая за клиентский сервис. Супруги, к слову, жили счастливо и были друг для друга поддержкой и опорой. Теперь же, Алексея впереди ждут суровые испытания. Ведь детей нужно будет долго и упорно ставить на ноги.

«Очень надеюсь, что детки в скорейшее время поправятся полностью, а потерю их мамы, им уже, к сожалению, ничего не заменит», - подытожил Данис.

ПРОВОДИЛА ДЕТСКИЕ КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Как рассказала знакомая погибшей Юлия, в прошлом Гульфия проживала в Санкт-Петербурге, где подрабатывала кондитером и устраивала кулинарные мероприятия для детей.

«Она пекла торты под заказ и проводила для детей кулинарные мастер-классы. Многие заказывали у нее сладости. А позже, она покинула Питер, так как мужу предложили работу в другом городе», - пояснила Юлия.

Она отзывается о Гульфие как о добром, веселом и жизнерадостном человеке, которого всем будет очень не хватать. Такой она останется и в памяти всех тех, кто ее знал.

Редакция «КП-Казань» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей, и желает детям скорейшего выздоровления! Для того, чтобы помочь им пройти дорогостоящую реабилитацию, можно пожертвовать любую сумму.

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