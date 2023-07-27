Помощь в списании долгов в Казани!

В современном мире многие люди сталкиваются с проблемой задолженностей, которые могут стать тяжелым бременем.

Однако с 2015 года граждане России имеют возможность избавиться от своих долгов с помощью процедуры банкротства.

Количество людей, обращающихся за помощью в этом вопросе, растет с каждым годом.

Процедура банкротства может быть сложной и запутанной для многих людей.

Федеральная юридическая компания «ФЦБ» является одной из ведущих компаний в России, которая специализируется на банкротстве и урегулировании долговых обязательств. Специалисты помогают гражданам пройти данную процедуру грамотно, комфортно и в кратчайшие сроки. Юристы компании имеют многолетний опыт ведения дел по банкротству физических лиц. И уже помогли тысячам людей освободиться от долговой ямы и начать новую финансовую жизнь.

Банкротство может быть трудным периодом в жизни, но с помощью команды «ФЦБ» Вы сможете пройти процедуру банкротства и забыть о финансовых проблемах.

Каждый житель города Казани и Республики Татарстан может получить бесплатную консультацию, на которой эксперты «ФЦБ» подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы.

Наша команда ждет Вас по адресу: г. Казань, ул. Даурская, д. 25, корпус 1

Также Вы можете обратиться по телефону 8 800 511 64 60.

Сайт ФЦБ.РФ

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ИП Яуров Денис Анатольевич.