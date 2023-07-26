Казань вошла в тройку городов, где разрабатывается больше всего стартапов

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала рынок стартапов России в первой половине 2023 года. По итогам исследования Казань замыкает тройку городов-лидеров, где запускается больше всего стартапов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Чаще всего татарстанские стартаперы выбирают для своих проектов сферу ритейла: на нее приходится 15% всех проектов. На втором месте стартапы, реализующие сервисы для бизнеса – на них приходится порядка 12% проектов.

В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech (12,5%), в Санкт-Петербурге — e-commerce (11,2%), в Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), в Екатеринбурге чаще всего запускают IoT-продукты (13% всех проектов). Если говорить об общероссийской статистике, то по данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 года, наибольшее число стартапов в России (15,6%) по-прежнему запускаются в области FinTech, 11,9% развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья, замыкает топ-3 — кибербезопасность (6%).

По данным исследования, среди российских стартапов 24% проектов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи. Среди разработок из Казани 27% стартапов имеют готовый продукт и успешно продаются, единичные продажи есть у 43% проектов, готовым продуктом без продаж обладают 15% команд, ещё у 12% продукт находится в активной стадии разработки. Стартапов на уровне идеи в столице Татарстана нет: местные команды предпочитают искать инвестиции уже под сформированную идею с готовым прототипом.