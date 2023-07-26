Марухина суд признал виновным в организации убийства, которое произошло 25 лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 26 июля, в Авиастроительном районном суде Казани вынесли новый приговор лидеру ОПГ «Жилка» Юрию Марухину, который и так отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова».

Марухин вдруг решил признаться в организации убийства, которое было совершено аж 25 лет назад. Лидера ОПГ «Жилка» привезли в более комфортное СИЗО Казани, где он проводил время в ожидании суда.

На процессе было установлено, что в 1998 году Марухин уговорил двух киллеров, которые, кстати, уже мертвы, устранить члена преступной группировки «Северный». Мужчину в итоге убили. За это лидера ОПГ «Жилка» и приговорили к еще 12 годам заключения в колонии.

Что известно о лидере ОПГ «Жилка» Юрии Марухине

В Казани ОПГ «Жилка» была организована еще в конце 70-х годов прошлого века. Название было взято от территории «Жилплощадка» в Московском районе Казани. В лихих 90-х группировку возглавил Юрий Марухин со своей правой рукой Ильсуром Гариповым.

Под руководством Марухина многие преступления ОПГ «Жилка» были совершены на острове Щурячий, где у него была своя дача. Именно там, на пляже в 1997 году члены группировки двумя выстрелами в шею убили казанского бизнесмена Дамира Массарова. Отморозков не смутило, что рядом с мужчиной тогда находился его пятилетний сын. Не посчитав мальчика за серьезного свидетеля, бандиты довезли его чуть ли не до самого дома.

До этого у его отца члены ОПГ «Жилка» требовали отдать им 10 миллионов рублей. Один раз даже избили и пригрозили расправой над семьей, а чтобы он не забыл их слова, отобрали обручальное кольцо.

После этого бизнесмен обратился в милицию. Он смог опознать тех, кто на него напал. Этим членам группировки засветили серьезные сроки заключения. Именно в ответ на это Марухин и распорядился устранить Массарова.

Далее уже в январе 1999 года члены ОПГ «Жилка» схватили и вывезли на дачу к своему лидеру трех мужчин. Все они проявляли нездоровый интерес к деятельности группировки. Пленных долго избивали и угрожали убить. Те не выдержали и признались в том, что они вели разведку в пользу своей группировки. Обычно в те времена за такое просто избивали, но члены ОПГ «Жилка» решили пойти на крайнюю жестокость. Они расстреляли всех трех плененных мужчин, тело одного разрубили на части и все, что осталось от людей, скинули в прорубь.

В 2000 году ОПГ «Жилка» преступила и «воровские законы», которые в силу своей деятельности должна была соблюдать. Члены группировки нарушили табу на убийство адвокатов. Они получили заказ на убийство защитника, президента ассоциации корейцев Ростовской области Олега Кима.

Адвоката опекала как собственная охрана, так и машина милиции, которая всегда закрывала его от посторонних, когда он выходил из дома. Но казанский киллер смог найти верный угол и расстрелял адвоката.

Через несколько лет, членов группировки, а также их лидера Юрия Марухина и его правую руку Ильсура Гарипова задержали. В отношении бандитов возбудили уголовное дело за 24 убийства, три факта похищения людей, три факта вымогательства и одного факта хищения. Все это в итоге уместилось в более 100 томах.

Приговор членам ОПГ «Жилка» Верховный суд Татарстана вынес в октябре 2005 года. Вердикт зачитывали в течения пяти часов. 16 бандитам в общей сложности дали 252 года колонии, в том числе и 25 лет Гарипову. В свою очередь их лидера Юрия Марухина приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает по сей день.