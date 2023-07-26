Футболисты провели предыгровую тренировку. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Дебют «Рубина» в новом сезоне РПЛ с «Локомотивом» закончился со счетом 2:2. Казанская команда уже готовится к новому матчу с ФК «Ростов» в рамках Кубка России. Он пройдет 26 июля в 20.45. Рассказываем, что произошло в «Рубине» перед этой игрой.

Забили юбилейный гол

В игре первого тура Российской премьер-лиги для «Рубина» произошло знаковое событие. Первый мяч в ворота хозяев поля, который забил нападающий Мирлинд Даку с передачи Ильи Рожкова, стал юбилейным, 2800-м, голом казанской команды в чемпионатах страны. Предыдущий 2700-й юбилейный год реализовал Хвича Кварацхелия в 2021 году в матче с «Уфой».

Мирлинд Даку — лучший игрок первого матча

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку в своем первом матче за «Рубин» отметился голом и голевой передачей и был признан лучшим игроком матча Российской премьер-лиги с «Локомотивом». Вместе с тем Джоэль Фамейе вошел в топ-7 игроков по итогам первого тура российской Премьер-лиги. Посмотрим какой результат принесет нападающий в предстоящей игре Кубка России.

Провели предыгровую тренировку

Футболисты уже добрались до Ростова-на-Дону и провели предыгровую тренировку. Отметим, что на этот матч будут пускать без карты болельщика — по купленным билетам. Гостевой сектор на «Ростов Арене» будет расположен на секторе В441, поэтому болельщикам «Рубина» рекомендуется покупать места в этой части, сообщает пресс-служба казанского клуба. Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Ростов» можно посмотреть по ссылке.

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