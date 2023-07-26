Гуляла всю ночь: Жительница Казани ударила ножом сожителя, который не пускал ее в караоке

Женщина ударила сожителя ножом и уехала петь песни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Система правосудия около полугода разбиралась в запутанной истории отношений жительницы Казани и ее сожителя. На квартире в Авиастроительном районе пара проводила вечер, можно сказать, в романтической обстановке. Оба выпили, но тут объявилась подружка женщины, которая предложила ей по полной отдохнуть в караоке. Та согласилась пуститься во все вокальные тяжкие, но сожитель резко выступил против этого.

На этом фоне у пары и вспыхнула ссора, причем весьма нешуточная. Потому как обиженная женщина сходила на кухню, взяла нож и, вернувшись обратно, пырнула им сожителя. После чего спокойно ушла отдыхать в караоке. Гуляла почти всю ночь, когда вернулась, сожителя уже не было дома. Мужчину увезли в больницу, он выжил. Медики рассказали полицейским о характере полученного им ранения и те сразу же вышли на любительницу караоке. Женщина в итоге помирилась с неуступчивым сожителем и во всем созналась. Суд ее приговорил к трем годам лишения свободы условно. Правда, если женщина вновь совершит нечто подобное, в том числе и из-за любви к песням, то ей будет грозить уже реальный срок с отправкой в колонию.

Отметим, что неуступчивость мужчин в Казани к желаниям своих женщин уже приводила к довольно неприятным инцидентам. Например, чего стоит история мести на 8 Марта, которая произошла в этом году.

Жительницу Казани коллеги по работе пригласили на корпоратив в ресторан, где было запланировано торжество в честь милых дам. Вот только муж был категорично против такого похода своей супруги. На фоне этой ревности между ними и вспыхнул скандал. Несмотря на все запреты благоверного, женщина все же пошла в ресторан на праздник.

Но веселье длилось для нее не долго. Муж, видимо, решил отомстить. Он позвонил супруге в ресторан и сообщил ей, что убил тещу, которая живет с ними в квартире. Говорил убедительно и женщина поверила ему. Она тут же вызывала домой экстренные службы, да и сама поспешила покинуть корпоратив. Дверь полицейским на их удивление открыла та самая «убитая» теща, она была жива и здорова. А вот ревнивый муж был пьян. Он рассказал, что этим звонком хотел наказать непокорную жену. За что и нарвался на административный штраф за ложный вызов экстренных служб.

В другой похожей истории, которая произошла в январе 2023 года, был не столь счастливый финал. Правда, в ней главную роль сыграла уже неуступчивость представительницы прекрасного пола.

Все началось с того, что ранее судимый житель Казани втайне от жены завел себе любовницу, причем гораздо старше себя. В один из вечеров он заглянул к зазнобе на огонек в ожидании романтики. Но ее не произошло. Любовница начала угрожать мужчине, что все расскажет его супруге. Из-за этого между ними вспыхнула ссора. В ярости казанец схватил кошачий ошейник и задушил им любовницу. Когда его задержала полиция, он во всем признался. В итоге суд приговорил убийцу любовницы к 9,5 годам колонии строгого режима.

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