Бойцам СВО аплодировали стоя: как прошла торжественная церемония открытия международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время героев» в Казани

В этом году фестиваль посвящен бойцам СВО. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Во вторник, 25 июля, в Казани прошла торжественная церемония открытия международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время героев», посвященный бойцам СВО. На протяжении трех дней в IT-парке им. Башира Рамеева будут показаны 15 фильмов о героях, защищающих нашу Родину.

Мероприятие посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, российские пранкеры Вован и Лексус, генпродюсер «RТ.Док: Время героев» Екатерина Яковлева и руководитель татарстанского филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

«Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Но в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль - о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого, тревожного, но очищающего при этом года», - поприветствовала участников и зрителей кинофестиваля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Почетными гостями фестиваля стали пранкеры Вован и Лексус, а также заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На сцену пригласили бойцов СВО, которые приехали с передовой специально на торжественное открытия фестиваля. Среди них бойцы с позывными Москит, Хайдер, Коба, Бача, Лис, а также Андрей Фролов, Ренат Гарифуллин, Евгений Жемков, Марат Гатин, Илья Казрятов и Айнур Ягудин. Зрители аплодировали им стоя.

«Я хочу поблагодарить всех, кто снимает документальное кино, за вашу любовь к людям, которым вы рассказываете правду. Я бы хотела попросить организаторов, чтобы мы имели возможность с данными документальными фильмами познакомить студентов наших вузов», - сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Музыкальное произведение «Время» неоклассика Игоря Скворцова было исполнено камерным оркестром Молодежного Театра на Булаке. Поэт Алексей Остудин прочел стихи в поддержку героев специальной военной операции. На церемонии открытия в поддержку бойцов также выступила рок-певица Юлия Чичерина.

В поддержку участников СВО выступила певица Юлия Чичерина. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Премьера фильма «Казаки» в Казани

Фестиваль начался с премьеры фильма «Казаки» Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий. Эта картина с линии фронта. Основная часть фильма стала неожиданной и незапланированной, когда за бойцами увязался украинский танк. Поражает профессионализм авторов кино, потому что оператор и режиссер Михаил Буров ни на секунду не убирал камеру из своих рук во время прилетов.

«Этот фильм честный и натуральный, здесь нет ничего постановочного, только настоящая жизнь. История, рассказанная самими героями, говорит сама за себя. Мы хотели, чтобы зритель увидел без прикрас, как живут бойцы», - поделилась автор фильма Ольга Кирий.

В Казани презентовали фильм «Казаки». Слева - боец СВО Геннадий Алборов, справа - автор Ольга Кирий. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Отметим, что помимо документальных фильмов российских и местных производителей гости фестиваля смогут посетить круглый стол «Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги», панельную дискуссию «Информационные войны» с известными пранкерами Вованом и Лексусом, а также круглый стол с участием Бориса Корчевникова на тему веры. Вход на фестиваль бесплатный. Участие необходимо подтвердить по ссылке.

Напомним, ранее генпродюсер «RТ.Док: Время героев» Екатерина Яковлева дала эксклюзивное интервью «КП-Казань» о том, чем удивит зрителей фестиваль в столице Татарстана.

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