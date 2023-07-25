Шантажировал пенсионеров порно-снимками: в Татарстане коллектор незаконно вымогал деньги у супружеской пары

Подозреваемого задержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении коллектора. Его обвиняют в самоуправстве, клевете, а также незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Пенсионер из Казани взял микрозаем на 28 тысяч рублей со ставкой 365% годовых. Оплатить долг мужчина не смог. Впоследствии ему регулярно стали звонить коллекторы, требуя вернуть задолженность на сумму свыше 70 тысяч рублей.

В какой-то момент пенсионер стал игнорировать звонки, тогда они начали поступать его жене. Ей угрожали насилием и распространением информации, порочащей ее честь. Однако женщина также решила не отвечать по телефону.

Тогда коллектор направил через соцсети ее знакомой, детям поддельные порнографические снимки с лицом супруги должника и подписью об оказании ею интимных услуг. Позже такие же фотографии, но уже со своими лицами, получили дети, друзья и знакомые потерпевших.

Сотрудникам уголовного розыска МВД по Татарстану удалось установить личность подозреваемого. Его задержали, оборудование изъяли. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным вердиктом передано в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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