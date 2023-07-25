Решили купить в ипотеку квартиру у родственников в Казани. И вот что из этого вышло

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Покупка квартиры — задача ответственная. И вдвойне ответственная, если речь идет об ипотеке, ведь, приобретая жилье, за которое потом будешь платить несколько лет, хочется быть уверенным и в правильности выбора, и в юридической чистоте недвижимости. Читательница «КП» – Казань» решила взять ипотеку на покупку квартиры у родственников. И откровенно рассказала, что из этого вышло.

Решили по-родственному

О том, что пора улучшать свои жилищные условия, я задумалась уже давно. Дети подросли, и в небольшой съемной «двушке» стало откровенно тесно. Так что с некоторых пор мы с мужем старательно изучали объявления о продаже недвижимости на сервисе Домклик и других платформах. Поначалу хотели оформить в Сбере «Семейную ипотеку» (кстати, сейчас ставки по ней снизились — теперь они стартуют от 5,4%), использовать маткапитал и взять просторную «двушку» в новостройке. Но судьба распорядилась по-другому. У супруга умер дедушка, живший в просторной трехкомнатной квартире в центре города. Наследников осталось трое — отец супруга и две его сестры, у каждого из них также было в собственности по одной шестой квартиры, которые им достались после смерти бабушки, их матери. На семейном совете было решено квартиру посторонним не продавать, а уладить все между собой, по-родственному. Договорились, что жить в квартире деда будем мы с мужем и детьми. А тетушкам просто выплатим их долю, чтобы они могли улучшить жилищные условия в своих семьях. Вот как мы это сделали.

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Написали отказ от доли

Расплатиться за квартиру решили с помощью ипотечного кредита Сбера. У нас с супругом двое детей и есть право на маткапитал, его было решено использовать в качестве первоначального взноса. Также денег на него добавили родители мужа.

Брать ипотеку на квартиру, находящуюся в совместной или долевой собственности, можно, но более хлопотно, нежели при покупке у одного собственника. Было решено, что продавцом станет один из наследников. Юрист объяснил: если покупать недвижимость у взаимозависимого родственника (если по-простому — то у родителей, детей, сестер и братьев), то потом не получится оформить налоговый вычет. К тому же в этом случае нельзя будет использовать материнский капитал. Поэтому вариант с продавцом в виде отца мужа пришлось отбросить. В итоге решили, что продавцом дедушкиной квартиры выступит старшая из тетушек. Так что свекор и его младшая сестра написали отказ от своей доли наследства в пользу своей старшей сестры. В ее же пользу они оформили дарственные на те доли, которые у них уже были раньше. Благодаря этим ходам право собственности на квартиру оказалось в одних руках.

Фото: Shutterstock

Выставили на продажу и снизили ставку

После этого мы отправились оформлять ипотеку в Сбере. Немного повздыхали, что берем вторичку, а не первичку — супруг-айтишник вполне мог рассчитывать на IT-ипотеку Сбера по ставке от 4,1% годовых.

Но все же дедушкина квартира в центре Казани стоила того, чтобы сделать выбор в ее пользу, — и не только потому, что там и район хороший, и дом, но и для того, чтобы сохранить за семьей пространство, где мы привыкли собираться всей родней.

В итоге оформили кредит на покупку вторичного жилья под 10,9% годовых. Обеспечить эту минимальную для базовой программы ставку помогли несколько хитростей. Первым делом вместе с тетушкой — на тот момент уже единственной «официальной» собственницей квартиры — выставили нашу будущую «трешку» на продажу на Домклик. И сами же «забронировали» ее через этот сервис. Дело в том, что выбор жилья на Домклик обеспечивает снижение ставки на 0,3%, так почему бы не воспользоваться этим?

Второй дисконт такого же размера получили за счет готовности воспользоваться электронной регистрацией сделки. Сразу же обозначили себя как покупателей, загрузили все необходимые документы — и дальше практически все проходило в режиме онлайн, а если возникали вопросы, наш ипотечный менеджер всегда был на связи в нашем личном кабинете на Домклик. Приехать в офис Сбера потребовалось лишь единожды — на подписание договора купли-продажи. После завершения сделки тетушки разделили между собой полученные от банка средства. Ну а мы, благодаря выбору в качестве продавца не самого близкого родственника, сохранили за собой право на налоговый вычет, который планируем использовать для досрочного погашения ипотеки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам своего опыта могу сказать, что знание законов (или помощь юристов) и нюансов ипотеки пригождается даже в том случае, если квартиру продают и покупают «свои». Может быть, даже особенно в этом случае: как известно, малейшие денежные вопросы часто приводят к жестким конфликтам между родственниками. Нам удалось этого избежать — и не только за счет общего взаимопонимания всей родни, участвующей в процессе, но и благодаря четким совместным действиям по оформлению нужных документов. А внимание к нюансам ипотеки помогло и нам на кредите сэкономить, и родственникам побыстрее свои деньги за квартиру получить.

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