На момент госпитализации экстренных показаний к операции не было, сообщили в больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане мужчина умер через четыре дня после выписки из больницы. Об этом рассказала его супруга. Женщина с трудом сдерживает эмоции и пытается получить ответы на свои вопросы.

«7 июля мой муж с давлением 200 поступил в БСМП Набережных Челнов, в кардиологическое отделение. Пролежал там неделю. Снизили давление, был выписан, хотя жаловался на острую боль в области груди. Во время обследования в больнице обнаружен стеноз ПМЖА 70%, - рассказала Марина. - Было отказано в операции, так как прописка не местная. После выписки из больницы через четыре дня умер от острой сердечной недостаточности. У меня вопрос: как врачи могли отказать в помощи пациенту с российским гражданством только потому, что не челнинская прописка? Человеку всего 48 лет было, просто убили».

В БСМП отреагировали на сообщение. Там свою вину отрицают.

«Администрация больницы скорой медицинской помощи провела проверку по данному случаю. На момент госпитализации экстренных показаний к операции не было», - заявили в медучреждении, пообещав дать более подробный ответ по случившемуся лично супруге умершего мужчины.

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