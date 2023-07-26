«Сначала нужно осознать проблему, а потом принять ее»: Казанский психолог Полина Хабибуллина рассказала о том, как побороть низкую самооценку

В этом деле лучше всего не зависеть от мнения других. Фото: Евгения ГУСЕВА

Любить себя и самооценка – это абсолютно разные понятия. Первое проявляется в эмоциональном отношении с самими собой, принятие себя таким, как есть. А самооценка – объективный уровень, базирующийся на принципе реальности, насколько человек может оценить действительные возможности и способности. О том, как полюбить себя и повысить свою самооценку «Комсомолке» рассказала казанский психолог Полина Хабибуллина.

«Основные причины низкой самооценки кроются в детстве. Если родители вечно сравнивали своего ребенка с другими детьми, тыкали носом на его неудачи, при чем забывая о прошедших достигнутых результатах, естественно у него появятся комплексы и неуверенность в себе», - пояснила психолог. - «Раз и навсегда поднять самооценку невозможно, так как в жизненных кризисах она будет снижаться, и это нормально, но можно удерживать ее на достаточно стабильном уровне, чтобы не случалось критичного падения, после которого будет сложно оправиться».

По словам Полины Хабибуллиной, также на молодую еще не окрепшую психику ребенка или подростка может оказывать влияние и окружение, в том числе различные журналы и интернет, где указывают, что сейчас есть идеал красоты.

«Я сравнивала себя с другими людьми, начиная от внешности заканчивая какими-либо действиями. Неуверенность моя особенно проявилась во время занятий по танцам. Я смотрела на других ребят, как они красиво двигаются и понимала, что я так не умею и выгляжу глупо. От этого мне становилось некомфортно», - рассказала свою историю Аделина Г. Девушка сейчас находится на этапе принятия себя.

По мнению психолога Полины Хабибуллиной, «плохой» самооценки не бывает. Здесь речь идет именно о плохом отношении к себе, которые может выражаться в отсутствии необходимой заботы о себе, здоровье, будущем. А завышенная или заниженная самооценка чревата сложностями адаптации, так как личность не оценивает себя адекватно.

«Проблемы с самооценкой приводят к чувству социальной неудовлетворенности, личность может ощущать себя «не на своем месте», «не в своей тарелке», могут быть трудности в близких или любовных отношениях, также присутствует повышенная тревожность, панические атаки», - пояснила психолог.

Как заявила Аделина, в ее жизни бывали моменты, когда она была недовольно своей внешностью, фигурой. В борьбе с этим она посещала салоны красоты, спортзал, старалась скрыть волнующие ее несовершенства.

«Я не могу уверенно сказать, что я люблю себя. Но точно знаю, что уважаю себя и не потерплю недостойного обращения с чей-либо стороны», - отметила девушка.

Кстати, проблемы с самооценкой и любви к себе могут проявляться и у мужчин. Однако представители сильного пола чаще всего изначально имеет завышенную самооценку, а женщины – заниженную. Все это зародилось в первой половине 20 века, когда после войн и революций значительно сократилась мужская часть населения. Тогда женщинам приходилось бороться за их внимание.

«Распространенные установки того времени «лишь бы мужик в доме был» - во многом отражают ситуацию. И хотя социальные условия изменились и выровнялись, эмоциональные установки, передаваемые неосознанно из поколения в поколение, еще преобладают. В этом плане, мужчина со средним достатком и средним образованием, который пользуется спросом противоположного пола, имеет более высокую самооценку, чем женщина с высоким доходом и несколькими высшими образованиями, не избалованная вниманием поклонников», - отметила Полина Хабибуллина.

Вот Марсель Х. тоже не стал исключением из правил. С детства у него был кумир, на которого он пытался всегда равняться. Он хотел быть на него похожим. Со временем парень понял, что он сам личность и имеет свое мнение.

«Некоторые моменты из подростковой жизни преследуют меня до сих пор. Допустим, в школе все смеялись на моим низким ростом. Все ребята к девятому классу успели вытянуться, а имел рост лишь 148 сантиметров. Конечно, это стало ударом по моей самооценке, появилась неуверенность в себе. Тогда я решил, что нужно начать ходить в спортзал. Там делал усиленные упражнения на спину и на ноги, в итоге теперь я имею рост 176 сантиметров и очень этим доволен», - рассказал Марсель.

Кроме проблем с ростом молодому человеку не нравились его зубы. В данное время — это единственная проблема, с которой он еще не поборолся, но планирует это исправить.

ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ И МНЕНИЕ ДРУГИХ

В случае, если наличие или, наоборот, отсутствие отношений влияет на самооценку, то это свидетельствует о тревожном сигнале нарушения восприятия себя как полноценной личности. При наличии позитивных отношений человек чувствует себя более целостным, удовлетворенным и успешным. А если их отсутствие трактуется личностью как собственная неполноценность, несостоятельность, то это может говорить о наличии излишней идентификации с темой отношений.

«В норме - парные отношения оцениваются параллельно отношению к себе и с собой. Любовные отношения отдельно, отношения к себе – отдельно. Стабильно позитивные, если нет объективных причин для чувства стыда и вины», - сообщила Хабибуллина.

Если наличие или отсутствие отношений влияет на самооценку, то это свидетельствует о тревожном сигнале нарушения восприятия себя как полноценной личности. Фото: Рамиль ГАЛИ

А как же не зависеть от мнения людей и окружения? Тут самовнушение или строгость к себе вряд ли поможет. Это может только спровоцировать конфликт с реальностью и разочарование в себе. Например, девушка для привлечения мужчин внушила себе, что у нее стройная фигура и решила носить мини, тем самым, наоборот, подчеркнув недостатки фигуры, а не ее достоинства. Столкнувшись в итоге с реальностью и негативной оценкой со стороны, она лишь сильно разочаруется в себе.

«Для борьбы с низкой самооценкой необходимо осознать в чем проявляется проблема, затем ее принять. Если что-то не устраивает – исправлять. Помощниками в этом смогут стать психотерапия, спорт, карьерные достижения и творческая реализация», - заключила психолог Полина Хабибуллина.

По мнению же Марселя, нужно работать над собой, перепрыгнуть через себя, свою лень и верить в свои силы. Главное любить и беречь себя, а остальное придет само. Также теперь думает и Аделина, которая, в свою очередь, уверена, что в сложных ситуациях с самооценкой важно проработать их вместе с психологом.

«Если вы сначала не разберетесь с головой, то ничего не получится. Можно лечь ради пластики на операционный стол, но даже после прекрасного результата, проблема все равно останется внутри», - подметила девушка.

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