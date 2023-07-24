Ехали на море на трех машинах: легковушка попала под фуру, погибли двое детей

На заднем сидении находились трое детей

В Татарстане трагедия произошла на дороге Казань – Оренбург, неподалеку от села Татарское Утяшево. В ДТП попал автомобиль с семьей, которая ехала на море. Погибли двое детей.

Как стало известно «КП-Казань», три семьи решили вместе проехать отдыхать на море. У каждой был свой автомобиль. Машина, попавшая в аварию, была замыкающей в этой импровизированной колонне. За ее рулем была 36-летняя женщина. На перед пассажирском сиденье сидел ее муж, а сзади – трое детей: сын, и дочь с подругой.

По предварительной версии Госавтоинспекции, выезжая со второстепенной дороги, водитель «Renault Kaptur» не предоставила преимущество фуре, которая врезалась в легковушку на скорости. В результате ДТП погибли сын водителя и подруга ее дочери. Сама дочь доставлена в больницу с различными травмами.

Уснули за рулем

В этот же день, 22 июля, в Татарстане произошло еще две смертельные аварии – в обоих случаях, по версии сотрудников ГИБДД, водители уснули за рулем.

"Ларгус" превратился в искореженную груду металла

Так, водитель автомобиля «Лада Ларгус» вез 7 пассажиров из аэропорта Казань в Набережные Челны. На 909-м километре трассы М7 он врезался в движущуюся впереди «Газель». От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир, ехавший на переднем сидении. «Ларгус» получил настолько сильные повреждения, что стал похож на искореженную груду металла.

Еще одно ДТП произошло под Набережными Челнами – столкнулись две фуры. По предварительной версии, водитель грузовика «JAC» уснул, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «МАНом». В результате управлявший первой фурой мужчина погиб.

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