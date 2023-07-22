Корги пройдут на параде в костюмах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные - прекрасная возможность отдохнуть от повседневной рутины и насладиться свободным временем. На этой неделе в Казани запланировано множество мероприятий: от парада корги и книжного фестиваля до цветочного свопа и Stand Up.

Программа мероприятий в Казани на 22 июля 2023

Цветочный своп

Где: летний дом в парке «Черное озеро»

Во сколько: с 11.00 до 14.00

От резидентов летнего дома в эту субботу пройдет цветочный своп. На нем желающие смогут обменяться растениями, срезами, кашпо, горшками и удобрением. Главное условие - приносить только здоровые растения.

Медитации

Где: 22 июля в 8 утра - в Горкинско-Ометьевском лесу, в 9 утра - в парке «Черное озеро»; 23 июля в 8 утра - на набережной озера Кабан, в 9 утра - в парке у Чайковых озер.

Традиционные летние медитации на свежем воздухе пройдут в эти выходные. Прийти на них могут желающие любого уровня подготовки. Захватите с собой коврик для йоги, удобную подушку или скамейку для медитации и плед. Регистрация на медитации проходит по ссылке.

Лекция «Сила коммуникации. Как с помощью слов менять мир вокруг себя»

Где: амфитеатр парка «Черное озеро»

Во сколько: 19.00

На открытом лектории сооснователь коммуникационного агентства SETTERS Александра Жаркова расскажет о том, насколько важно простыми словами доносить собственные смыслы и идеи окружающих тебя людей. Спикер поделится собственным опытом и кейсами.

Концерт на Баумана

Где: улица Баумана

Во сколько: 19.00

В эту субботу на главной пешеходной улице Казани запустится серия концертов с участием артистов лейбла Yummy Music. На сцене также выступит группа qaynar.

Фестиваль «Книжный экватор» и встреча с Татьяной Устиновой

Где: ЖК «Салават Купере»

Во сколько: с 11.00 до 20.00

На фестивале горожан ждет книжная ярмарка с распродажей, выставка, художественно-изобразительный перформанс от каллиграфа Мидата Валеева, лекции, мастер-классы, турнир по шахматам и не только. Главным событием фестиваля станет встреча с российской писательницей и автором детективных романов Татьяной Устиновой. Полная программа и регистрация на мероприятие здесь.

На книжном фестивале пройдет встреча с писательницей Татьяной Устиновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Программа мероприятий в Казани на 23 июля 2023

Костюмированный парад корги

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: в 14.25

В 14.25 у главного входа в парк стартует парад корги. После чего в 15.00 пройдет дефиле костюмов, награждение и фотосессия. Если вы со своим корги хотите присоединиться к шествию, то необходимо подать заявку по ссылке.

Stand Up в парках

Где: сквер имени Аксенова

Во сколько: в 19.00

Начинающие комики будут бороться за выход в финал проекта и представят свои новые шутки. Компанию им составят резиденты Stand Up Club Kazan: Никита Никитин, Матвей Ромашкин и Ильнур Асхадуллин.

Мастер-класс по речи и ораторскому мастерству для взрослых

Где: бульвар «Ак Чэчэклэр»

Во сколько: 11.00

Эксперт по ораторскому искусству и технике речи Сафия Байрамова расскажет об ораторском искусстве и покажет специальные упражнение на дыхание. Мастер-класс пройдет на зеленой поляне возле спортивной площадке. С собой необходимо взять коврик для йоги и воду. Запись у преподавателя по телефону: 8(927) 448-72-21.

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