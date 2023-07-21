Что происходит в «Рубине» перед матчем против «Локомотива»

Глава республики поблагодарил игроков и главного тренера Рашида Рахимова. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 22 июля, «Рубин» начнет свой сезон в Российской премьер-лиге спустя год после вылета. Казанцы встретятся на выездном матче с московским «Локомотивом». Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед первой игрой в РПЛ.

Юрий Дюпин остается в «Рубине»

«Рубин» готовится к старту сезона РПЛ с максимальной концентрацией. Спортсмены тренируются на свежем воздухе - погода позволяет. Новые игроки перешедшие недавно в команду уже успели осмотреть Казань и теперь во всю готовятся к матчу.

Голкипер Юрий Дюпин все же остается в клубе. «Рубин» продлил с ним контракт до лета 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Обновили форму

«Рубин» представил новую игровую форму на сезон 2023/2024. Представили ее в трех цветах: зеленом, бежевом и бордовом. Отметили это событие пикником с хот-догами, настольными играми, детскими развлечениями, киберзоной и неформальный общением с командой.

Обновленную форму представили в трех цветах. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

«После ночи всегда бывает рассвет»

За день до матча, 21 июля, раис Татарстана Рустам Минниханов совместно с президентом правления АНО «ФК «Рубин» Маратом Сафиуллиным осмотрел территорию базы клуба и встретился с командой.

Глава республики поблагодарил игроков и главного тренера Рашида Рахимова, а также отметил заслуги персонала команды.

«После ночи всегда бывает рассвет. Искренне рады, что рассвет для нас наступил. Вы - молодцы, показали достойную игру. Мы, ваши болельщики, искренне приветствуем вас с огромными надеждами. Вместе с вами будем переживать любую неудачу и вместе с вами радоваться», - пожелал успехов команде Рустам Минниханов.

Марат Сафиуллин, в свою очередь, вручил Рустаму Минниханову медаль за победу в Футбольной национальной лиге сезона 2022/23 и игровую футболку с автографами футболистов и тренерского штаба.

Рустаму Минниханову подарили игровую футболку с автографами футболистов. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

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