Сильный ветер, дожди и грозы: какая погода ожидает Татарстан на выходных 22-23 июля

Дожди продолжат идти и в начале следующей недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту пятницу, 21 июля, насевшие на Татарстан осадки продолжаться. Днем дожди и грозы пройдут в западной части республики, прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха будет в пределах от +21 до +26 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

«В субботу регион окажется в зоне волнового атмосферного фронта. Он сместится сюда с юго-запада», - также отметили в управлении.

В связи с этим снова ожидаются осадки. Ночью и утром местами дождь будет особенно сильным, а в отдельных районах Татарстана – грозы и сильный ветер. Ночью столбики термометров опустятся – от +12 до +17 градусов, а днем будут показывать от +20 до +25.

Небольшие осадки местами продолжаться ночью в воскресенье, 23 июля. Днем же из-за того, что регион будет находиться в гребне антициклона выпадение дождей маловероятно. При этом совсем немного потеплеет – от +21 до +26 градусов

В начале следующей недели – понедельник, 24 июля, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Днем воздух максимум прогреется до +25 градусов.

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