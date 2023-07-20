Педагог Ралины Ибраевой из Казани рассказала всю правду о детском шоу «Голос» в Казахстане

Педагог (слева), мама юной певицы (в середине) и сама Ралина (справа). Фото: Альбина Казыханова

В июле этого года 11-летняя жительница Казани Ралина Ибраева представляла Татарстан на шоу «Голос. Дети. Казахстан». По итогам конкурса, казахи не пропустили девочку в финал, сделав выбор в пользу своего земляка. О том, заслужила ли юная певица из Казани победу на конкурсе, «КП-Казань» расскала ее педагог по вокалу Альбина Казыханова.

БЫЛА ФАВОРИТОМ ЕГОРА КРИДА

Как рассказала «КП-Казань» мать Ралины Рузалия Ибраева, в прошлом году ее дочь участвовала в проекте «Голос. Дети» в России, где на этапе слепых прослушиваний попала в команду Егора Крида. Там юная вокалистка развернула кресло популярного певца, исполнив песню Леонида Агутина. В свою очередь, Крид подчеркнул, что Ралина заставила улыбаться спиной даже такого равнодушного парня, как он. Вдобавок, симпатию юной певицы из Казани тогда выразила и Полина Гагарина, назвав ее лучезарным солнышком. К сожалению, девочка не победила в шоу.

Как стало известно, Ралина занимается вокалом с 5 лет. По словам матери девочки, с раннего детства дочь артистично рассказывала стихи и напевала мелодии. Однако, родители тогда и подумать не могли, что их ребенок станет звездой эстрады.

«В 5 лет мы отдали Ралину на двухгодичную программу дошкольной подготовки, где куратор порекомендовала записать ее в вокальную студию, так как она мешала на занятиях по математике и русскому языку, постоянно напевая песни себе под нос», - рассказывает Рузалия Ибраева.

Кстати говоря, во время российского шоу «Голос. Дети» Ралина познакомилась с вокальным педагогом Альбиной Казыхановой, которая взяла девочку под свое крыло и вырастила из нее звезду.

«Она всегда отличалась своенравным характером, и дисциплина отсутствовала напрочь. Ралина старалась обратить на себя внимание всей группы, много смеялась и отвлекала других детей от работы», - вспоминает Альбина Казыханова.

При этом, педагог отмечает, что девочка очень хорошо интонировала, а превосходный музыкальный слух всегда выделял ее в группе. Альбина Казыханова, к слову, с самого начала была уверена, что Ралина добьется больших успехов на сцене, и она не ошиблась.

«Ралина всегда улыбается, она лучезарный ребенок. Несмотря на проблемы с дисциплиной, я понимала, что для артиста важно иметь свое мнение, характер и харизму. Гораздо труднее, когда этого нет», - отмечает педагог.

Между прочим, харизмы у девочки, хоть отбавляй, ведь артистичность передалась ей по наследству. К примеру, ее отец Рамиль Ибраев в детстве был солистом хора и тоже принимал участие в телевизионных шоу. А вот дядя Ралины Наиль прекрасно играет на гитаре и исполняет песни под собственный аккомпанемент.

«Я БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО РАЛИНА ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ»

Так, до казахстанского «Голоса», за плечами Ралины Ибраевой был российский «Голос», а также «Детское Евровидение» и полуфиналы детской «Новой волны». Таким образом, с каждым новым участием в конкурсах, певица совершала очередной прорыв на сцене и покоряла зрителей своим талантом. Однако, в этот раз все пошло не по сценарию.

«Для меня это остается загадкой. Честно, я была уверена, что Ралина пройдет в финал шоу, ведь она по праву являлась признанной сильной фигурой конкурса. К третьему этапу, всего за две недели мы подготовили сложнейшую композицию «Summertime», которую Ралина, на мой взгляд, спела блестяще, несмотря на очень короткие сроки», - прокомментировала Казыханова.

За плечами у Ралины участие в многочисленных музыкальных конкурсах. Фото: Альбина Казыханова

Напомним, что третий этап конкурса предполагал выбор участника в полуфинал путем зрительского голосования. Кстати, посты с призывом проголосовать за Ралину можно было увидеть в многочисленных пабликах. Особенно болели за певицу татарстанцы, отдавая свой голос в пользу юной соотечественницы. Увы, несмотря на блестящее выступление Ралины и всеобщую поддержку российских зрителей, ее так и не пустили в финал.

«Как нам сказали наши друзья в Казахстане, в их менталитете поддерживать своих соотечественников, даже если они будут объективно слабее. Но мне кажется, искусство не должно иметь территориальных границ, и если ребенок талантлив, то его нужно поддерживать, несмотря ни на что», - подчеркнула вокальный педагог Ралины.

По словам Альбины Казыхановой, даже после ухода с конкурса, Ралина и она сама получили много комплиментов от редакторского и продюсерского состава шоу. Соцсети же пестрили сообщениями в поддержку казанской певицы и призывами идти только вперед.

«Да, результат нас огорчил, но мы завоевали огромную армию фанатов и получили большое количество интересных предложений. Возможно, это даже больше, чем победа», - с гордостью заявила педагог.

К слову, у Ралины Ибраевой впереди много творческих планов, которые они со своим вокальным педагогом уже наметили в этом году. Однако, после серьезных испытаний, выпавших на долю 11-летней девочки, ей, пока что, необходима передышка.

«Как у любого вокалиста, у меня есть определенные планы, цели и мечты. На ближайшее время, моя главная задача - хорошо отдохнуть и набраться сил к новому учебному году», – подытожила сама Ралина Ибраева.

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