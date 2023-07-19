Защищают людей или собак? Эксперты из Татарстана о новом законопроекте по бродячим животным

Решит ли проблему новшество в законодательстве? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждый человек хотя бы раз встречал на своем пути одно или несколько бездомных животных, вызывающих страх даже у самых храбрых людей. Нередко собаки оказываются агрессивными и могут напасть. Об этом говорят многочисленные сообщения о нападении бездомных животных из разных уголков страны. В связи с этим Госдума России приняла законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными.

Согласно документу, четвероногие и дальше будут размещаться в приютах (статья 18 закона остается неизменной). Но эта мера теперь станет обязательной. При этом любые предложения, которые подразумевают умерщвление животных, депутатами будут отклонены.

Кроме того, были одобрены нормы о запрете самовыгула и о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания. За этим процессом будут следить благодаря видеокамерам. Так, спускать с поводка собак можно будет только на специальных площадках.

«Защищая животных, должны защищать и людей»

- Уровень развития общества, его гуманности определяет отношение к животным, старикам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Именно человеческое отношение к бродячим собакам отличает высокоцивилизованных людей от иных. Поэтому здесь очень важно, чтобы наши дети росли вот с такими правильными законами, не видели жестокости, не сталкивались с таким варварским отношением, - прокомментировала законопроект детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

По словам Волынец, очень дорого обходится отлов бездомных животных, их чипирование и стерилизация. Здесь важно предусмотреть возможность их дальнейшего содержания. Это связано с тем, что после их отлова нет гарантии защиты общества от нападения собак, потому что они собираются в стаи, бросаются на детей и взрослых. По мнению детского омбудсмена, защищая животных, должны защищать и людей.

Также она отметила, что принимать законы нужно в соответствии с бюджетом, который выделяется в ходе принятия законопроекта государством. Без финансового подкрепления реализовать его будет невозможно. Тем более огромные средства уходят на лечение, чипирование и стерилизацию животных.

Госдума приняла законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Стерилизацией мы останавливаем бесконтрольное размножение животных, но выпуская их снова на улицу, мы закладываем мину замедленного действия под спокойствие общества. При этом у нас нет статистики о количестве домашних животных, не говоря уже о бездомных, - рассказала «КП-Казань» Ирина Волынец.

Важное внимание стоит уделить и хозяевам питомцев, которые могут хладнокровно оставить своего хвостатого на улице. Из-за этого и растет количество бездомных животных. Однако при должном учете этого можно было бы избежать, ведь люди более ответственно относились бы к появлению "нового члена семьи". По мнению Ирины Волынец, нужно помнить, что мы ответственны за тех, кого приручили. Об этом должны помнить и дети.

- Сейчас муниципалитеты решают судьбу бездомного животного. Для кого-то проще и дешевле усыпить собаку. Это не выход из ситуации. Поэтому новый законопроект позволит развить гуманное отношение к животным. Обязательное содержание их в приютах – серьезная тема, одним законопроектом это не решить. Здесь важно наше отношение к этой насущной проблеме, изменение системы взглядов общества, - заключила детский омбудсмен.

«51 собаку не смогли бы уместить в одну машину»

В новом законопроекте с учетом закона о публичной власти и Конституции регионам дали два варианта – безвозвратный отлов с дальнейшим его содержанием в приюте, либо отлов со стерилизаций и возвращением к естественному обитанию без усыпления. Любое насилие по отношению к животному будет оцениваться как нарушение правил.

- Главная проблема не в том, что закон был недостаточно четко прописан, он и сейчас не в идеальном состоянии. Депутаты решили спустить на уровень регионов эти разборки. Любой нормативный акт, который противоречит закону, будет оспариваться. Госдума не захотела все красиво прописать, давая эту возможность регионам. Я считаю, что наша главная беда – отсутствие заинтересованности со стороны властей, нет государственного подхода и контроля, - заявила член общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина.

Самовыгул собак вскоре будет запрещен Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Насущной проблемой является отсутствие контроля за отловом бездомных животных. В качестве примера Скрипочкина привела ситуацию, которая произошла весной 2023 года. В Пестречинском районе республики в 60 километрах от места отлова была найдена собака. При этом видео с ее погружением в машину есть, то есть после водитель ее выпустил. Подобная ситуация была в Альметьевском районе, где по акту была отловлена 51 собака и погружена в одну машину. Столько четвероногих не могли поместиться в один транспорт. А в Сабинском районе в один день стерилизацию прошел 81 хвостатый.

- Эти акты все проплачены. Эти районы не проверили работы. Это говорит об отношении к самой проблеме. Поступают жалобы о нападении собак, после их отлавливают, а что становится с животным дальше никого не волнует. Никакой закон на это не повлияет, пока не поменяется вот это многолетнее отношение к животным, - заявила «КП-Казань» Эвелина Скрипочкина.

Напомним, в Казани недавно ребенок едва не лишился глаза из-за нападения собаки. На детской площадке во дворе одного из домов в столице Татарстана на 6-летнего мальчика напала большая собака. Она повалила ребенка на землю и начала кусать лицо.

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