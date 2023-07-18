Эксперт дал советы по расчету пенсии для работающих пенсионеров

Меньше трети респондентов понимают из чего складывается пенсия Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным исследования сервиса Работа.ру, россияне слабо информированы о том, как начисляются социальные выплаты. Больше всего вопросов вызывает пенсия: лишь меньше трети респондентов понимают, из чего она складывается.

Вместе с экспертом СберНПФ Тимуром Гилязовым мы решили выяснить, как же рассчитывается пенсия для работающих пенсионеров.

Какие бывают пенсионные выплаты

Работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию. Она состоит из двух частей: индивидуальной и фиксированной.

Кроме того, работающие пенсионеры могут получать накопительную пенсию (если она формировалась). Это выплата из отчислений работодателей с 2002 по 2013 год. «Накопительная пенсия раньше была частью обязательного пенсионного обеспечения, — объясняет Тимур Гилязов. — В отличие от страховой, в ней есть реальные накопления. В страховой пенсии все взносы идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, а вам засчитываются пенсионные "баллы". А накопительная пенсия (или пенсионные накопления) — это реальные деньги, которые инвестируются, и на них начисляется инвестиционный доход».

Как рассчитать индивидуальную часть страховой пенсии

Размер индивидуальной части страховой пенсии зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Это условные единицы (баллы), в которых оценивается ваш страховой стаж.

Тимур Гилязов уточняет, что страховым стажем считаются только периоды работы или иной деятельности, в течение которых за сотрудника работодателем начислялись и уплачивались страховые взносы в СФР, за исключением случаев, указанных в законодательстве.

Меньше трети респондентов понимают из чего складывается пенсия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассчитать ИПК можно по формуле, которая применяется после пенсионной реформы 2015 года: ИПК = КвСП × (ИПКс + ИПКн).

В этой формуле КвСП — это коэффициент повышения ИПК. Его применяют, если вы обращаетесь за страховой пенсией не когда наступил пенсионный возраст, а через год или позже. Максимальный КвСП — 2,32 — можно получить через 10 лет после достижения пенсионного возраста.

ИПКс — старый индивидуальный пенсионный коэффициент. То есть сумма баллов, которую вы набрали до 1 января 2015 года.

ИПКн — новый индивидуальный пенсионный коэффициент: сумма баллов с 1 января 2015 года.

Размер ИПКс и ИПКн считают по формуле: ИПКс или ИПКн = (СВ / НСВ) × 10.

В этой формуле СВ — это сумма страховых взносов, которые работодатель перечислил в СФР.

НСВ — нормативный размер страховых взносов. Его тоже придётся считать. Для этого нужно умножить на 16% предельную величину базы для исчисления взносов. Её ежегодно устанавливает правительство. В 2023 году это 1 917 000 рублей, а НСВ — 306 720 рублей.

По словам Тимура Гилязова, рассчитать ИПК вручную довольно сложно. Эксперт добавляет: «За готовыми расчётами можно обратиться онлайн в личном кабинете на сайте СФР или через Госуслуги, в отделении СФР по месту жительства или в МФЦ.

«Мало кто знает, что взносы в СФР можно делать самостоятельно. Это может быть актуально, например, для самозанятых. Ведь из налогов, которые платят самозанятые, отчисления в СФР не идут. Завершив трудовую деятельность, при желании можно "докупить" недостающие баллы за деньги», — рассказывает Тимур Гилязов.

Размер фиксированной части страховой пенсии ежегодно устанавливает правительство. В 2023 году это 7567,33 рубля.

Как выплачивается пенсия работающим пенсионерам

Главная особенность — отсутствие ежегодной индексации в соответствии с уровнем инфляции. Но при этом для работающих пенсионеров производится перерасчёт выплат с учётом дополнительного страхового стажа и пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год. Стоимость балла утверждена в 2023 году — 123,77 рубля.

Если работающий пенсионер увольняется, он перестаёт получать прибавку за дополнительный стаж и баллы, но его пенсия подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции с 1 числа следующего после увольнения месяца.