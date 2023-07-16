Фанатские дебоши, файеры в поезде и «сухой закон»: чем запомнится Суперкубок России-2023

ФОТО: мэрия Казани

15 июля в Казани было многолюдно и очень шумно. Причиной этому послужил долгожданный матч за Суперкубок России. Обладателем заветного трофея стал санкт-петербургский «Зенит». Он обошел московский ЦСКА в серии пенальти. Легендарный матч, таким образом, закончился со счетом 5:4.

«КП-Казань» собрала самое интересное – чем запомнится россиянам Суперкубок России-2023.

«ФАЙЕР-ШОУ» И 196 БОЛЕЛЬЩИКОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ

Подготовка к масштабному спортивному событию в Татарстане велась серьезная. Особенно в плане охраны правопорядка. Общественный порядок во время футбольного матча обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители частных охранных организаций. Всего – более 2,6 тысяч человек.

Зрителей заблаговременно предупреждали об элементарных правилах поведения на стадионе. В числе которых был запрет на использование огнеопасных и пиротехнических веществ. И если на самом матче «огненных» инцидентов не возникало, то накануне, 14 июля, болельщикам удалось устроить файер-шоу.

Случилось все в поезде, двигающемся в направлении «Нижний Новгород-Казань». Согласно полицейской сводке, 35 болельщиков, ехавших на матч, нарушили общественный порядок – они жгли файеры, тем самым портя имущество.

Как только поезд прибыл в столицу Татарстана, полицейские задержали нарушителей. Уже в отделении в отношении 28 человек были составлены протоколы за «мелкое хулиганство».

Однако на этом правонарушения не закончились. Согласно официальным данным полиции Татарстана, во время матча было задержано порядка 196 фанатов, составлено 156 протоколов об административных правонарушениях. Большинство из них по статье КОАП РФ «мелкое хулиганство».

БАННЕРЫ, ЭМОЦИИ И РЕШАЮЩИЙ ГОЛ

Что касается самого матча, то прошел он крайне эмоционально, ярко и красиво. Трибуны болельщиков стадиона «Ак Барс Арены» окрасились в красные и синие цвета. Каждый пришел поддержать свою любимую команду. Всего в Казани собралось больше 40 тысяч болельщиков. Активных фанатов петербургского клуба «Зенит» было 5,6 тысяч. За ЦСКА в Казань со всей России прибыло более 9 тысяч человек.

По обе стороны баррикад на стадионе были вывешены огромные баннеры с надписями – «Лучший клуб страны» и «Путь до той звезды». Эмоции просто переполняли болельщиков, ведь борьба на футбольном поле велась нешуточная. Несмотря на несколько опасных моментов, основное время матча закончилось с нулевым счетом.

Ситуация накалилась в серии пенальти и буквально один гол подвел итог легендарного матча – «Зенит» стал победителем Суперкубка России-2023.

«СУХОЙ ЗАКОН» И ОБОГАТИВШИЕСЯ АРЕНДОДАТЕЛИ

Стоит отметить, во время проведения матча на стадионе «Ак Барс Арена» работали 30 бригад скорой помощи, 48 сотрудников МЧС и семь единиц техники. За день до легендарного спортивного события коммунальные службы тщательно мыли улицы и убирали дороги Казани.

Кстати, съемное жилье в Татарстане выросло в разы в цене еще за несколько недель до матча, а номера гостиниц болельщики начали бронировать месяцем раньше. А вот алкомаркеты и «разливайки» еще 14 июля прекратили свою работу. Поэтому, можно сказать, что Суперкубок России-2023 прошел под эгидой «сухого закона».