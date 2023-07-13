«Никогда не прощу!»: житель Татарстана убил коллегу и отрезал его палец для доступа к онлайн-банку

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах вынесен приговор по громкому делу об убийстве сотрудника «КАМАЗа». 26-летнего парня нашли мертвым в апреле 2022 года недалеко от дороги. У него был отрезан указательный палец.

Тело Ильяса обнаружил работник «Горзеленхоза» неподалеку от дорожной развязки – Вахитовского кольца. Обнаружив следы насильственной смерти, следователи сразу поняли, что произошло убийство. Это дерзкое преступление потрясло весь город. Спустя несколько дней оперативники задержали подозреваемого 47-летнего Вадима. Он сразу дал признательные показания.

Выяснилось, что Вадим позвонил своему коллеге Ильясу и предложил ему встретиться. Ничего не подозревающий парень согласился. Вадим употреблял наркотики, ему нужны были деньги на очередную дозу. Он узнал, что Ильяс недавно продал свой старый автомобиль и оформил кредит для покупки новой машины. При встрече мужчина потребовал у парня деньги, даже угрожал ему ножом. Ильяс захотел уйти, но не смог – коллега набросился на него и убил.

Когда Ильяс перестал подавать признаки жизни, Вадим снял с него верхнюю одежду, вытащил из кармана сотовый телефон и отрезал указательный палец парня. Так он надеялся разблокировать смартфон и получить доступ к онлайн-банку. В результате ему удалось снять лишь 40 тысяч рублей. Эти деньги он быстро потратил.

Когда коллеги на работе начали искать Ильяса, Вадим написал в чат от его имени, что заболел и не выйдет в смену. Вскоре подозреваемый был задержан.

На судебном заседании, в своем последнем слове, Вадим попросил прощения у матери убитого парня. Женщина в ответ лишь крикнула: «Никогда не прощу!».

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии особого режима. Также ему предстоит выплатить матери Ильяса 5 миллионов рублей компенсации морального вреда. Приговор был оглашен 13 июля и еще не вступил в законную силу.

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