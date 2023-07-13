Урожай мешками: эксперт из Татарстана назвала четыре способа борьбы с колорадским жуком

Если не принять меры, можно потерять 80% урожая Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Татарстане колорадский жук является основным вредителем картофеля. Первые очаги его заселения были обнаружены в 1972 году. О том, какие методы борьбы с ним существуют и есть ли способы избежать размножения насекомых на ранних этапах, «КП-Казань» рассказала заместитель руководителя филиала «Россельхозцентра» по Татарстану Гузель Хусаинова.

Колорадские жуки и их личинки очень прожорливы. Питаются они черешками листьев и стеблями растений. За период своего развития одна личинка может съесть около 10 листьев картофеля, а жук – около 40 листьев. Наибольший вред они причиняют на первых этапах их развития, начиная от фазы всходов до цветения. На участках, где не проводится борьба с вредителем, потери достигают 70-80%.

Зимуют взрослые жуки в почве на глубине 60 сантиметров. Весной, когда почва прогревается до +15 градусов, начинается их массовый выход, который продолжается 30 дней. До формирования куста картофеля жуки заселяют растения. Яйца откладывают на нижнюю сторону листьев. Их количество может достигать 700. Через шесть-десять дней выходят личинки. Они питаются и развиваются 15-24 дня, в основном концентрируясь на верхушках растений, где более молодые листья. Затем они уходят в почву на окукливание. Вскоре появляются жуки первого поколения. Перед зимовкой они дополнительно питаются две-три недели.

Кроме того, жуки способны преодолевать расстояние до 1,5 километра. Если же условия неблагоприятные, то они могут впасть в многолетнюю диапаузу, которая длится два-три года.

Четыре способа борьбы с колорадскими жуками

Эксперт Гузель Хусаинова выделила несколько способов борьбы с колорадскими жуками:

- Агротехнический - между грядками или вокруг посевов картофеля, томатов и других пасленовых культур сажают чеснок, укроп, фасоль, кориандр, календулу или бархатцы. Растения также привлекут на участок златоглазок и божьих коровок. Эти полезные насекомые могут снизить численность вредителей в первой половине лета.

- Механический - для профилактики появления на участке вредителей осенью после сбора урожая можно проводить глубокую перекопку почвы. Необходимо также тщательно убирать растительные остатки. В течение сезона стоит регулярно окучивать грядки. Чем выше будет осуществляться окучивание, тем больше вероятность того, что личинки и яйца у основания растений погибнут. Ручной сбор личинок и жуков также может быть действенным способом борьбы с колорадским жуком.

- Биологический - опрыскивание биологическими инсектицидами: Биостоп, Битоксибациллин, Бацикол, Фитоверм с интервалом 6-8 дней. Выпуск энтомофага Подизус (хищный клоп) в период начала и массовой откладки яиц колорадским жуком. Нормы выпуска: 1-5 особей на 1м2 или 50 штук на сотку.

- Химический - проводят обработки химическими инсектицидами дна борозды, клубней перед посадкой, растений в течение вегетации. Действующие вещества, разрешенные для борьбы с колорадским жуком: имидаклоприд, пенцикурон, ацетамиприд, бета-циперметрин, диметоат, тиаметоксам. Но нужно помнить, что это очень опасные препараты. Проводить обработку нужно в сухую, безветренную погоду, строго в защитном костюме, а препарат разводить точно так, как указано в инструкции. Нельзя допускать попадания раствора на открытые участки кожи. Если это случилось, то нужно сразу его смыть.

За шесть-десять дней до уборки картофельную ботву нужно скосить. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Когда начинать копать картофель?

Часто люди задаются вопросом, когда можно начинать выкапывать картошку. Большинство ориентируются на те даты, по которым они привыкли начинать эту работу. Есть и часть людей, обращающих внимание на соседей. Раз они начали копать, то и мне отставать не стоит. Эксперт «Россельхозцентра» по Татарстану выделила несколько факторов, которые позволят определить, что пора копать картошку. Во-первых, это пожелтение и отмирание ботвы у средних и поздних сортов картофеля. У ранних сортов специалисты рекомендуют ориентироваться на календарные сроки уборки, указанные в рекомендациях к сорту. При этом работы можно начать при зеленой ботве. Во-вторых, за шесть-десять дней до уборки картофельную ботву нужно скосить. Это способствует образованию более грубой кожуры на клубнях, а также их дозированию.

- Уборку проводят в сухую погоду, но при затяжных дождях выкапывают немедленно и рассыпают для просушки. Нельзя затягивать с уборкой поздних сортов, предназначенных к длительному хранению. Уменьшение температуры почвы до +3 градусов при несвоевременной уборке вызывает гибель до 80% клубней, - пояснила Гузель Хусаинова.

Если в течение лета наблюдалось заболевание картофельных посадок, то после уборки урожая с поля выносят картофельную ботву и уничтожают ее. Если ботва здорова, то ее закладывают в компостные ямы. При этом с поля убирают весь картофель и при просушке отбирают здоровые клубни, а больные уничтожают.

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