Сбербанкиада-2023 в Казани: спорт на драйве

В ходе состязаний будут разыграно 49 комплектов наград в 10 видах спорта среди 18 команд компаний Группы Сбера.

Зубро-родео и бурый медведь

Понедельник, 10 июля, в Казани выдался невероятно жарким: столбик термометра уже ранним утром уверенно добрался до отметки в +30 градусов. Но самой горячей точкой на карте города в этот день стала Деревня Универсиады, где начал работу «Сбер Экспо» - фан-парк для атлетов и болельщиков ХIV Летней Сбербанкиады. Территориальные банки, участвующие в состязаниях, организовали здесь под открытым небом экспозиции, отражающие культурно-исторические особенности регионов своего присутствия. Всех заглянувших в гости к Сибирскому банку встречали шаман с бубном и очень дружелюбный бурый Медведь, а в шатре Центрально-Черноземного банка можно было выковать собственную монету и поучаствовать в чемпионате по зубр-родео. «Дом ДВ» от Дальневосточного банка, напротив, сделал ставку на релакс и духовное блаженство: в их павильоне установлены массажные кресла, аквариумы с рыбками и выделен уголок для духовных практик.

«Парк южных культур» Юго-Западного банка привлекал внимание посетителей яркими ростовыми куклами, Волжско-Вятский банк - благотворительной ярмаркой. Поволжский банк удивлял космическими скафандрами, Байкальский банк - водой из озера Байкал.

Все это невероятное разноцветье образов и шквал позитивной энергии создавало настроение праздника каждому гостю.

Для силы духа и здоровья тела

Открывая Фан-парк, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что работа по подготовке Сбербанкиады, которая заняла 3,5 месяца, была проделана колоссальная.

- Для нас очень ценно, что мы возвращаем сейчас наше корпоративное мероприятие после длительного перерыва, связанного с пандемией, - сказал он. - Последние Игры мы проводили 4 года назад, и теперь после перерыва мы фактически возвращаемся к нашей доброй и красивой традиции. Проведение Сбербанкиады преследует сразу несколько целей. Во-первых, это поддержание здорового духа, хорошего настроения и, самое главное, здоровья всей нашей команды. Во-вторых, это мощное корпоративное мероприятие, где происходит единение, ведь сюда приезжают разные по возрасту и духу люди, которые объединены общей работой и идеями.

Отвечая на вопросы журналистов, Станислав Кузнецов подчеркнул, что первые Игры были организованы еще в конце 90-х годов и с тех пор стали символом Сбера. Причем кроме летних Игр, которые в этом году проводятся уже в 14-й раз, есть еще Игры зимние, и это тоже определенная традиция.

- Сбербанкиада сегодня - это самое крупное массовое событие в нашем корпоративном календаре, - подчеркнул зампред Правления Сбербанка. - Почти три тысячи сотрудников банка собираются вместе в одной точке. У нас будет три полноценных дня для спорта, и в насыщенном событиями графике не будет ни одного свободного «окна».

Лучшие среди лучших

Вечером того же дня в «Баскет-холле» состоялось торжественное открытие 14-х летних Игр с участием первых лиц Сбера и Республики Татарстан, а также прославленных олимпийских чемпионов. Яркое шоу включало в себя выступления артистов, живую музыку, национальные танцы и чирлидинг.

Во время Игр будут определены лучшие атлеты в десяти видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. Все соревнования будут проходить на спортивных объектах Казани.

Церемония торжественного закрытия Сбербанкиады пройдет 13 июля в Международном выставочном центре «Казань Экспо».