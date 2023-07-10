Турнир трех волшебников и Спасская ярмарка: самые интересные мероприятия лета 2023 в Татарстане

Дети заглянут в лавку Олливандера и теплицу Мандрагоры Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето в самом разгаре, еще не прошло и половины этого прекрасного времени года. Это значит, что впереди много интересного, ведь, лето - это не только море и пляж. Это еще и масса интересных мероприятий. Какие из них пройдут в Татарстане, читайте в материале «КП-Казань»

Спасская ярмарка

Спасская ярмарка в Елабуге — фестиваль творчества мастеров прикладного искусства, народных ремесел и художественных промыслов. Это мероприятие пройдет с 4 по 6 августа. Как и два века назад, она проводится в исторической части Елабуги: на Шишкинских прудах и стадионе «Молодежный».

На ярмарке можно купить национальные татарские костюмы, кованные ножи, куклы ручной работы, кружево из металла и многое другое. Программа также запланирована весьма разнообразная: мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, цирковые представления. В процессе проведения ярмарки пройдет фестиваль колокольного звона у Спасского собора.

Фестиваль «Битва эпох»

На фестивале «Битва эпох» с 12 по 13 августа пройдет реконструкция военных лагерей двух исторических периодов: стрелецкого войска XVII века и Древнего Рима. Мероприятие состоится в крепости Кирменчук в Мамадышском районе Татарстана.

Благодаря фестивалю посетители смогут увидеть быт римских легионеров и стрельцов времен Петра Первого. В римском храме зрители узнают о религиозных обрядах этого народа. Там же при желании можно сыграть римскую свадьбу. Помимо исторической реконструкции собравшихся ждут большой концерт, ярмарка, средневековые и народные игры, конкурс летних венков. В рамках мероприятия зрители смогут попробовать себя в качестве легионера или стрельца. Гвоздем программы будет «Битва Эпох», когда представители римских легионеров и стрельцов сойдутся в поединке, чтобы узнать, кто сильнее.

Авиационный фестиваль «Я выбираю небо»

5 августа состоится авиационное шоу «Я выбираю небо». Ежегодный фестиваль пройдет около Центра семьи «Казан». Организацией мероприятия занимается комитет во главе с министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Кобченко. Праздник уже стал традиционным: его проводят в 12-й раз. Основная цель - популяризация авиации, вовлечение молодежи в отрасль, показ достижений России в области воздухоплавания и авиастроения. В этом году фестиваль будет посвящен двум юбилейным датам: столетию основания отечественной гражданской авиации и девяностолетию основания центрального аэроклуба Татарстана ДОССАФ. Во время мероприятия посетители смогут увидеть выступления пилотов и парашютистов, акробатику на самолетах и многое другое.

Праздник тюнинг-культуры и мотоспорта SF&TF

SF Tuning Show - это всероссийский автомобильный фестиваль. Мероприятие состоится 5 августа в Казани.

На фестивале будут представлены лучшие тюнинг-проекты, направленные на преобразование автомобилей. На площадке также встретятся профессиональные гонщики и эксперты в мото- и автосфере. Поэтому посетители смогут увидеть экшен-шоу от лучших стантрайтеров и дрифт пилотов, трюки лихачей-экстремалов Казани, что сделает праздник е более интересным.

Выставка «Мир Гарри Поттера»

А как насчет трансгрессировать из Казани в Лондон? 31 августа у посетителей выставки «Мир Гарри Поттера» в Казани будет такая возможность.

С самого начала путешествия по Вселенной, созданной Джоан Роулинг, детей будет ждать магия. Посетители повторят путь главного героя известной серии романов: в Косой переулок, на платформу 9 3/4 в Хогвартс. Также дети заглянут в лавку Олливандера и теплицу Мандрагоры. Там же можно будет приготовить зелье и палочку и забрать их домой. Кроме того, дети побывают на турнире трех волшебников и в других значимых локациях романа.

Марина Мстиславская

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