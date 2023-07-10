«Я инвалид, поэтому не мог ее спасти»: в Казани девочка утонула после падения на нее парня с тарзанки

Очевидцы рассказывают, что пропажу девочки заметили не сразу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Казани, ставшие очевидцами трагедии на озере Средний Кабан, рассказали о гибели 15-летней девочки после падения на нее парня с тарзанки. Трагедия произошла в воскресенье, 9 июля.

По словам горожан, отдыхающие на озере люди не сразу поняли, что случилась беда.

«Я был там, это все на моих глазах было. Там, действительно, не сразу поняли, что кого-то не хватает. Я сначала побежал к группе мигрантов, попросил помочь найти девочку, потому что сам инвалид и не умею хорошо плавать. Они не пошли, - рассказал очевидец по имени Ислам. - Искали девочку упавший с тарзанки парень и его друзья. Они час-полтора искали, не вылезали из воды. Мы первые звонили в МЧС. Первые две минуты, когда ее реально можно было спасти, никто вообще не понял, что произошло. Кто-то отряхивался от падения, кто-то выныривал. Она же не одна там стояла. Мне безумно жаль девочку, но я ничего не мог сделать».

По словам знакомых погибшей девочки, парню, который упал на нее с тарзанки, 16 лет. Друг с другом они знакомы не были.

«Если кто-то прыгал с этой самодельной тарзанки, то кричали, предупреждали, чтобы все отошли, а этот парень ничего не сказал», - пояснил один из очевидцев.

Кто-то даже утверждает, что парень намеренно прыгнул в воду на человека, но большинство сходится во мнение, что произошла роковая случайность.

Напомним, сообщение в МЧС поступило в 16.20, а тело девочки водолазы обнаружили в 17.32.

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