«Спорт обязан быть вне политики»: Минниханов и Лавров дали старт международному ралли «Шелковый путь — 2023»

Спортивный праздник прошел на площади Тысячелетия. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В четверг, 6 июля, в Казани состоялось торжественное открытие международного ралли «Шелковый путь». Участникам из 23 стран предстоит преодолеть дистанцию общей протяженностью более 5,2 тысячи километров, из которых 2,2 тысячи километров придутся на скоростные участки.

Спортивный праздник на площади Тысячелетия начался с открытия тематических зон, яркой концертной программы и выставки ретро-автомобилей. Особую любовь зрителей завоевали выступления мотофристайлеров, которые выполняли экстремальные трюки в воздухе.

Особую любовь зрителей завоевали выступления мотофристайлеров. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

С приветственными словами к спортсменам и зрителям обратились официальные лица и главы крупнейших автомобильных заводов России. Почетными гостями церемонии стали: министр иностранных дел России Сергей Лавров, раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, управляющий директор автомобильного завода «ГАЗ» Андрей Сафонов, гендиректор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев, президент АО "«АвтоВАЗ» Максим Соколов и руководитель международного ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

«Дорогие друзья, огромное спасибо за возможность присутствовать на этом фантастическом мероприятии, на этой встрече, которая заменила проводы. Проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые в этой гонке будут участвовать. Спорт обязан быть вне политики, как бы не старались некоторые спортивные и около спортивные деятели его политизировать», — выступил Сергей Лавров на открытии ралли.

Сергей Лавров и Рустам Минниханов пожелали участникам доброго пути. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов также отметил, что для республики большая честь принимать старт международного ралли «Шелковый путь».

«Республика у нас — автомобильная, и всегда любой вид технического спорта у нас будет пользоваться большим спросом. Я хотел бы поблагодарить гостей нашего праздника, участников ралли за то, что они принимают участие и казанцев за теплый прием», — пожелал доброго пути гонщикам глава республики.

Ярким завершением праздника для болельщиков и гостей церемонии стал торжественный проезд всех экипажей гонки через стартовый подиум. Всего в заезде принимают участие 98 экипажей на внедорожниках, мотовездеходах, грузовиках, квадроциклах и мотоциклах.

В ралли примут участие не только мужчины, но и женщины. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

«КАМАЗ-мастер» в этом году выдвинул в грузовом зачете ралли пять экипажей под пилотированием Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Эдуарда Николаева, Сергея Куприянова и Хоу Хоннина. Ранее мы рассказывали, почему штурман команды КАМАЗ-мастер Александр Куприянов не примет участие в ралли.

Действующий победитель «Шелкового пути» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов выступят на спортивных грузовиках КАМАЗ-435091 семейства К5. Эдуард Николаев выйдет на старт гонки на новой версии капотного автомобиля — КАМАЗ-435091К. Сергей Куприянов будет управлять техникой на газодизельном топливе. А китайско-российский экипаж отправится покорять бездорожье на грузовике предыдущего поколения КАМАЗ-43509. Отметим, что участникам ралли предоставят 200 тысяч литров топлива.

«КАМАЗ-мастер» выдвинул в грузовом зачете ралли пять экипажей. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Соперниками «КАМАЗ-мастер» в грузовом зачете станут представители трех команд: белорусской «МАЗ-СПОРТавто» и российских «ГАЗ Рейд Спорт» и UralMotorSport.

Болельщики внимательно следят за командой UralMotorSport, дебютировавшей на ралли и в лице которой у «КАМАЗ-мастера» появился новый соперник. При этом пилот белорусской команды Сергей Вязович на предстартовой конференции отметил, что появление новых участников в грузовом зачете — это безусловно хорошая новость. Он также подчеркнул, что их противостояние с «КАМАЗ-мастером», которого зрители ждут с нетерпением, никого не разочарует.

Команда UralMotorSport дебютировала в этом году. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Одним из пилотов «ГАЗ Рейд Спорт», станет китайский спортсмен Ма Годже. Он на пресс-конференции рассказал, что раньше в его семье был грузовик ГАЗ-51, поэтому принять участие в гонке на грузовике этой марки — его давняя мечта.

Первый этап гонки «Казань — Уфа» для участников ралли «Шелковый путь» стартовал 7 июля у живописного озера в селе Державино. Спортсменам придется преодолеть 606 километров, из которых 142 километра — скоростные участки. От озера экипажам предстоит преодолеть дороги с балками и оврагами, которые чередуются с быстрыми отрезками. Грунтовое покрытие зависит от погоды — при дожде дорога станет очень скользкой и пилотам нужно будет проявить все свои навыки.

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