От Кремля до Кремля: участники ралли Шелковый путь готовы к старту

6 июля на площади Тысячелетия Казани был дан официальный старт очередному ралли «Шелковый путь-2023». Этапы пройдут через 13 регионов России, а всего через стартовую арку проехали 98 экипажей-участников. Накануне грандиозного события организаторы провели финальную проверку технических жидкостей на заправках по маршруту следования, рассказали журналистам о контроле топлива во время гонок и о том, какие варианты питания разработаны для удобства спортсменов.

ОТ КРЕМЛЯ К КРЕМЛЮ

В этом году старт крупнейшей гонке Евразии - ралли «Шелковый путь» - дали в Казани, а финишируют спортсмены 15 июля на Васильевском спуске у стен Московского Кремля. По словам первого заместителя руководителя Проекта Международное ралли «Шелковый путь» Виктора Соколова, такой маршрут можно считать символическим: от кремля Казанского к кремлю Московскому.

- В этом году по общему желанию организаторов и участников открываем новые маршруты. Если в прошлом году дороги пролегали по Чечне и Дагестану, то в этом году уезжаем за Урал. Он поразил своей красотой, и в какой-то степени обидно, что большинство людей там не бывали, - отметил он.

Всего участникам предстоит преодолеть 5230 километров, 2350 из которых - скоростные спецучастки, многие из них пройдут на смешанном покрытии.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Ралли «Шелковый путь» для гонщиков является серьезным испытанием. Например, к своему старту в Казани пилот команды G-Drive Racing Анастасия Нифонтова готовилась целый год. Она принимает участие в марафоне уже пятый раз и имеет опыт выступления в различных дисциплинах. По ее опыту, успех в гонках складывается из нескольких составляющих: надежность техники, работа экипажа и механиков, качество топлива и моторного масла.

- Мы ведь не путешествуем, а ездим наперегонки и боремся за минуты, а порой и секунды. Более того, гонка проходит в местах, отдаленных от цивилизации и, если что-то произойдет с машиной - это чревато серьезными последствиями для жизни и здоровья спортсмена, - поделилась Анастасия.

Поэтому к топливу и моторным маслам спортсмены относятся серьезно. Так, эксперты мобильной лаборатории G-Energy сопровождают команды по всему маршруту и после каждого этапа берут пробы моторного масла.

Специализированное оборудование позволяет по десяткам параметров изучить изменения в работающих смазочных материалах, которые по аналогии с медицинским анализом крови дают полную информацию о состоянии техники, и даже с помощью искусственного интеллекта дает прогноз. Такой оперативный чек-ап позволяет инженерам и механикам выявить и устранить тревожные симптомы еще до того, как они привели к неполадкам. Сервис доступен для всех команд и занимает не более 10 минут.

- Важно отследить момент, когда в двигателе пойдет что-то не так, поскольку он работает на износ в сложных условиях на максимальных оборотах, - добавила Нифонтова.

В целом в этом году «Газпром нефть» существенно усилила сопровождение ралли. Значительно выросло количество бензовозов и экипажей технического обслуживания. Впервые на труднодоступных спецучастках ралли «Шелковый путь» появятся топливозаправщики повышенной проходимости. Всего же компания предоставит порядка 200 тысяч литров топлива, в том числе высокотехнологичные бензины G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо G-Drive Diesel.

- Удобно, что проверенное топливо доступно командам тут же, на бивуаке. За ним не надо куда-то ехать. Это помогает сконцентрироваться на стратегии гонки и не отвлекаться на другие задачи, - отметил пилот и менеджер команды G-Drive Racing Роман Русинов.

Кроме того, ралли сопровождают и топливные мобильные лаборатории - проведут во время гонок несколько незапланированных внезапных инспекций, но места их проведения не разглашаются. По словам организаторов гонки, преимуществом таких передвижных комплексов является возможность проанализировать порядка десяти основных параметров бензина и дизельного топлива менее чем за полчаса. В перечень исследуемых показателей входят октановое и цетановое число, плотность, содержание серы, температура вспышки, помутнения, предельная температура фильтруемости, содержание механических примесей и воды, химический и фракционный состав нефтепродуктов.

ЧИСТО И ПОЛЕЗНО?

По словам Виктора Соколова, в последнее время пересмотрены и варианты питания для спортсменов, поскольку им не всегда удается вовремя поесть.

- Это кажется, что в гонке все просто: штурман сидит и пишет какую-то книгу, а пилот крутит руль. На самом деле это постоянная концентрация внимания, серьезные перегрузки, большая физическая нагрузка и как следствие - большой расход энергии. Но в течение дня не всегда удается поесть, поскольку световой день - это наш хлеб, - разъяснил он. - Поэтому утром и вечером обязательно плотный завтрак и ужин, а во время движения - специальные перекусы и вода.

На каждого участника ежедневно формируются сухие пайки, в которые входит в том числе продукция G-Drive: вода, энергетик и специальные фруктово-злаковые батончики, которые рассчитаны на определенное число белков и углеводов. Всего для гонщиков подготовлено более 4 тысяч походных наборов питания и энергетических напитков, а также более 60 тысяч бутылок воды. Впрочем, силы спортсменам понадобятся уже сегодня - на официальной церемонии старта ралли, которая прошла на площади Тысячелетия.