«Половина таблетки не подействует»: казанский фармацевт развеяла мифы о лекарствах

Можно ли пить лекарства после истечения срока их годности? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашей жизни лекарства играют важную роль: они помогают вылечиться от болезни, облегчить симптомы или предупредить развитие недуга. Однако не стоит забывать о некоторых побочных эффектах. Как избежать осложнений и можно ли пить препарат по истечению срока его годности - на эти и другие вопросы «КП-Казань» рассказала доцент Института фармации Казанского государственного медуниверситета Александра Ситенкова.

Чем отличаются оригинальные препараты от дженериков?

Существуют лекарственные препараты с одним и тем же действующим веществом, а различаются обычно лишь в цене. У многих возникают мысли, что они переплачивают за бренд, упаковку. На самом деле существуют оригинальные препараты и дженерики. В первом случае – это новое лекарственное средство, которое было впервые синтезировано и прошло полный цикл исследований. Спустя 20 лет, когда заканчивается срок патента компании, другие производители могут на основе этой же молекулы разработать свой препарат - так называемые дженерики.

Александра Ситенкова является доцентом Института фармации Казанского медуниверситета. Фото: из личного архива героя публикации

«Оригинальный препарат проходит несколько этапов. Это может занять год и более. После специалисты приступают к клиническому исследованию, на животных проверяют токсичность. Следующий этап состоит из проверки безопасности препарата на людях здоровых и с болезнями, а в последующем и на пациентах. При положительных результатах приступают к регистрации и начинается процесс производства. Это очень трудозатратно, здесь задействованы огромное количество людей», - пояснила Александра Ситенкова.

Дженерик тоже исследуются, но проходит иной путь. Здесь клиническая фаза заключаются в том, чтобы препарат был эквивалентен оригиналу. Как пояснила фармацевт, все предприятия должны соответствовать международным стандартам GMP. В нем прописаны все пункты - от гигиены сотрудников до требований к оборудованию.

«Проводится проверка сырья, полупродукта. Если препарат не соответствует хоть одному пункту, то его не производят. Контроль качества – это важно. Существуют и контрольные пункты, куда поступают образцы. Там проводится дополнительное исследование», - отметила спикер.

В качестве примера эксперт привела Талидомидовую трагедию, которая произошла в конце 1956 года в немецком городке Штольберг. Ее она рассказывала всем своим студентам, ведь люди учатся на ошибках. Так, немецкая фармацевтическая компания «Грюненталь» представила общественности лекарственный препарат под названием «Талидомид». В нем содержится седативное вещество, которое погружало в сон беременных и избавляло их от чувства тошноты по утрам. Лекарство прошло регистрацию, спрос на него рос и всем было хорошо. Однако один из специалистов во время проверки документов заметила некое несоответствие и просила время для уточнения деталей. В это время у женщин, принимающих лекарство, начали рождаться дети с мутациями. Это коснулось тысячи детей, 40% из которых не дожили до своего первого дня рождения. После этого случая была пересмотрена вся система регистрации. Как оказалось, специалисты не изучили свойства препарата на плод.

«Для меня это история про то, что человек на рабочем месте добросовестно выполнил свою работу и уберег от трагедии многих людей. Если бы не бдительность того специалиста, то могли быть серьезные последствия», - поделилась мнением доцент института фармации.

Полезно ли пить только половину таблетки?

Проверить препараты можно на официальном сайте Госреестра лекарственных средств. Там можно узнать о производителе, составе, цене, клинических исследованиях. Еще можно отследить упаковку через приложение «Честный знак». Это важно, чтобы быть уверенным в пользе приобретенного препарата.

Кроме того, у большинства людей возникают вопросы к составу лекарственных средств. Некоторые бывают в недоумение, почему то или иное вещество имеется в составе. Как пояснила фармацевт, вспомогательные вещества нужны для того, чтобы сделать лекарственную форму. Например, некоторые лекарства имеют горький вкус, и чтобы смягчить его, используют дополнительные вещества. Таких веществ может быть много. Также одной из их функций является доставка препарата в нужную точку организма, чтобы он всасывался и имел эффективность на ту зону, где возникли проблемы.

«Многие бывают обеспокоены составом. Относитесь к этим веществам уважительно, нам, фармацевтам, будет приятно», - улыбнулась спикер.

Концентрация препарата не должна быть ниже минимума, иначе она не подействует Фото: Олег ЗОЛОТО

Также нужно соблюдать режим дозирования. Есть мнение, что половина таблетки - достаточная доза. Но это глубокое заблуждение, если врач прописал целую. О концентрации все подробно описано в инструкции. Ее прописывали опытные специалисты для покупателей. Концентрация препарата не должна быть ниже минимума, иначе она не подействует. Если же доза будет выше указанного уровня, то возникнут побочные действия. В этой же бумаге описано, с чем можно столкнуться при передозировке, либо кому противопоказан препарат. Эти все моменты нужно учитывать и не боятся списка побочных действий.

«Если в инструкции указано огромное количество побочных эффектов – это не говорит о том, что его нельзя пить. Это свидетельствует о его доскональном изучении», - заявила Александра Ситенкова.

Внимательно нужно изучать срок годности таблеток и не пить просроченные лекарства.

«К ним нужно относится, как и обычным продуктам. Люди же не станут пить испорченный йогурт», - рассуждает специалист.

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