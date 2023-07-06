«Я словно на цепи»: жительницы Татарстана пожаловались на токсичные отношения

Как поступить жертве: терпеть или уйти? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Запрещал встречаться с подругами и носить брюки, унижал при своих друзьях, называл «бесполезным вложением», требовал уволиться, но при этом дарил цветы и звал замуж. Все это — истории реальных жительниц Татарстана. «КП-Казань» обратилась к психологу федерального Центра толерантности Вячеславу Щербакову, чтобы понять: как нужно реагировать на «токсичные отношения» и когда из них точно нужно уходить.

По статистике, каждая третья женщина сталкивается с насилием, которое не обязательно проявляется в физической форме. Психологическое насилие и абьюзивные отношения буквально бьют по эмоциональному и психическому благополучию. Конечно, в таких ситуациях могут оказаться и мужчины, но с женщинами это случается значительно чаще.

Все имена и возраст героинь мы изменили, чтобы не навредить им.

История 1. Амина, 27 лет

«Когда мне было 19, я начала встречаться с мужчиной на 5 лет старше себя. Он красиво ухаживал, ездил ко мне в другой город. Спустя 2 года отношений что-то пошло не так. На встречи с друзьями не отпускал, либо требовал тоже там присутствовать. Я играла в музыкальной группе и мне было ужасно неловко, что в маленькой однушке, где мы репетировали, он просто сидел на кровати и ждал. Я словно на цепи! Слушать ничего не хотел, говорил, что это забота, а я неблагодарная. Смотрела на него и понимала, что не хочу замуж и детей с этим человеком, хотя он дважды делал предложение. Буквально сбежала в один день».

На выходе из токсичных отношений люди зачастую сталкиваются с тем, что их ценность равна нулю или много меньше. Они чувствуют себя опустошенными и разбитыми, потерянными, никому не нужными. Но важно обратить внимание на тот факт, что, скорее всего, примерно в таком же состоянии эти люди и попали в токсичные отношения.

Агрессора без жертвы не бывает. Если я ценю себя, если я имею финансовую безопасность, уверен в том, что на «рынке отношений» востребован — я не будут держаться руками за человека, который меня бьёт по этим же рукам. Если я говорю ему «не бей, мне больно», но он продолжает бить, важно задуматься о том, что с «телефонной связью» что-то не так.

Когда пугающее нас поведение раз за разом повторяется, нам становится грустно, обидно, появляется злость. С каждой новой ситуацией приходит осознание, что связи либо уже нет, либо вовсе не было. Естественное желание — положить трубку, через которую мне постоянно напоминают, что я ничтожество.

Но это естественное желание человека, у которого все в порядке с самооценкой и есть силы напомнить себе о собственной ценности и смелости начать все заново. Как у Амины в нашем случае. Она поступила верно, здраво оценив свои перспективы, не замалчивая свои чувства в угоду стереотипам о заботе.

История 2. София, 23 года

«Недавно расстались с парнем, с которым вместе учились в университете. Целый год требовал меня уйти с подработки, потому что «на него не хватало времени». При этом сам он не работал, брал деньги у родителей. Когда указала ему на это, очень оскорбился, кричал, что это не мое дело и я должна слушаться. Расстались, но теперь мне кажется, что в вузе на меня все косо смотрят... «Несерьезная, нетерпеливая» — вдруг все так думают? А мне еще год в магистратуре, и я планировала аспирантуру».

«Ты все сделала правильно»

София поступила верно, но теперь переживает за взгляд «со стороны». В первое время после изменения своего статуса: переезд в другой регион или даже страну, развод, отказ от длительных отношений мы все становимся очень чувствительны к внешней оценке. Наша собственная, внутренняя, в такой момент страдает из-за отсутствия привычных опор и самоопределений.

Чтобы помочь своей психике, важно сконцентрироваться на плюсах, которые вы обретаете после разрыва. Подумайте не о том, что вы потеряли, а что вы приобрели. Это могут быть как масштабные вещи — осознание своей самоценности, спокойствие, безопасность, так и бытовые — никто больше не требует показать переписку, не ограничивает в выборе одежды, появилось время на себя и свои хобби.

Вспомните, что вы любите делать, чем заниматься, и делайте это чаще, получайте удовольствие от жизни. Вспомните, какие у вас есть сильные стороны, подумайте о тех моментах, когда вы ценили себя, блистали, гордились и были довольны собой.

После токсичных отношений сложно вспомнить, какую вы сами для себя имеете ценность, но сделайте это и никому не позволяйте это у вас отнять.

История 3. Вера, 32 года

«Я очень хочу развестись с мужем. Мама уговаривает остаться, хотя детей еще нет, аргументируя тем, что найти хорошего мужчину сейчас очень сложно. Муж постоянно оскорбляет, называет меня «бесполезным вложением», приводит в пример жен своих друзей. Они, якобы, и более ухоженные, не носят брюки «как мужики», и уже с детьми, и дома красота и чистота. У нас дома тоже чистота, а я ведь еще и работаю. Сначала пропускала мимо ушей, потом стала огрызаться. Швырнул в меня тарелкой со стола, разбил мой телефон. Регулярно уезжает с друзьями «гулять» на всю ночь, но понятно, чем они там занимаются. Разговаривать не хочет, при любых попытках посылает».

Вера должна ответить себе на вопрос: действительно ли я заслуживаю быть мишенью для тарелок? о таком ли я мечтала, смотря на отношения в семье родителей, на знакомые пары? стремилась ли к оскорблениям? чувствую ли сама себя «бесполезным вложением»?

Смотря на обращение Веры, мы не видим в этой истории ни одного «но» после описания негатива. Тем не менее, в сознании женщины, которая хочет развестись, но боится, такие «но» должно быть есть. Важно найти их. Это может быть страх осуждения обществом. Страх, навязанный мамой, что нового и хорошего мужа найти сложно. Страх неизвестности. Чтобы преодолеть эти страхи, потребуется список ваших потребностей и понимание, что с ними будет в разных вариантах исхода.

Например:

Да квартиру оплачивает партнер, потому, что у вас маленькая зарплата. Да, придется искать новую. Могу ли я это сделать? К кому могу обратиться, хватит ли мне накоплений?

Любви сейчас нет. Найти новые отношения непросто. Но хотя бы есть шанс, потому что в старых построить доверительную связь невозможно.

Статус «замужней и несчастной» лучше, чем «разведенной и счастливой»? Зачем мне этот статус? Что он дает мне, на что реально влияет?

Будет ли кто-то значимый реально меня осуждать и обсуждать? Сколько это будет длиться? Месяц, год? А сколько уже длятся токсичные отношения? Люди вскоре забудут о ситуации или, скорее всего, вовсе поддержат ваше решение развестись с человеком, который вас не ценит.

Самое банальное и эффективное, на что следует обратить внимание в первую очередь — это финансовая безопасность. Займитесь этим вопросом: найдите работу, продумайте возможный переезд и расходы. Также важно контактировать с людьми, укреплять связь с ними, особенно в первое время после разрыва. Вероятно, вам будет очень сложно, а значит и эмоциональная, а может и материальная помощь близких и друзей вам понадобится.

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